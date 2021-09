Sale Secretario de Gobierno

A unos días de que concluya la actual administración del Ayuntamiento de Tijuana, renunció a su cargo el secretario de gobierno, Joel Fabian Guardado Reynaga. Según se comenta en los pasillos del Palacio Municipal su salida será efectiva a partir de este día. Cabe recordar que él es el tercer secretario de Gobierno de este ayuntamiento que es sólo de dos años. Primero estuvo Carlos Murguía Mejía, quien era del equipo del alcalde inicial, Arturo González Cruz. Luego, con la entrada de la alcaldesa Karla Ruiz MacFarland, entró Carlos Mora Álvarez, quien salió luego de que el candidato de la alianza del PAN-PRI-PRD, Jorge Ramos, acudió al Palacio y Mora lo recibiera con mucha efusividad, lo cual al parecer molestó a los morenistas. Guardado Reynaga entró a la actual administración como Oficial Mayor, pero el 29 de abril de este año asumió como Secretario de Gobierno. Y aunque no se han hecho oficiales los motivos de su salida, se dice que tiene que ver con la municipalización del agua, tema que sin duda ha dividido a varios de los cabildos. Habrá que ver quién se avienta a ser Secretario de Gobierno por las semanas que restan, pues el 1 de octubre entra la administración que encabezará Montserrat Caballero Ramírez. Por cierto, ayer por la tarde estaba programado que acudiera la alcaldesa Ruiz MacFarland a la inauguración del Centro de Atención al Migrante, sin embargo ella nunca llegó. Hay quienes comentan que quizá no fue para evitar ser cuestionada sobre la salida de su cercano funcionario, pero, no es la primera vez que su equipo de agenda avisa que ella irá y ésta no se presenta, sobre todo esto ha ocurrido con las actividades vespertinas.

REPORTAN MENOS HOMICIDIOS

Parece que los operativos en conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales al fin están dando resultado en la baja de la incidencia delictiva en Tijuana. Después de meses en los que se aseguraba que el trabajo coordinado tendría un impacto en la disminución de delitos, en especial el homicidio doloso, en la ciudad, y esto no se reflejaba en las cifras de la Fiscalía General del Estado, parece ser que las Semanas de Paz y Seguridad han sido efectivas. Dicho resultado se vio reflejado en agosto, al menos en los asesinatos, con 35 menos en comparación al año pasado. Otro de los beneficios de los operativos, de acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pedro Cruz Camarena, es que se incrementa la denuncia y la confianza en los cuerpos policiacos. Ojalá que continúe el trabajo conjunto para que Tijuana deje de ser noticia nacional por el número de personas asesinadas.

ALISTAN FESTEJOS PATRIOS

Pues los ayuntamientos del Estado se encuentran ya alistando lo que serán los festejos patrios. En el caso de Rosarito ya anunciaron que solo podrán acudir aquellos que muestren comprobantes de vacunación. En Tijuana aún no se han dado a conocer cuáles serán las restricciones que deban cumplir para llevar a cabo estas actividades. Eso sí, el Ayuntamiento ya descartó un concierto masivo como el que ofreció en el aniversario de la ciudad el grupo Matute, sin embargo, dijo que sí habrá grito, así como desfile.