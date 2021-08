Rose excecrado, pero Atléticos a Las Vegas

-o-o-o

Esto es lo que llamamos los extremos: Las Vegas, Nevada, ha pasado a ser posible sede de los Atléticos, después que estaba prohibido hasta que los peloteros y expeloteros aparecieran en comerciales de casinos. Por eso, nada menos que Willie Mays y Mickey Mantle, ya retirados como jugadores, fueron suspendidos de toda actividad en el beisbol, durante el período del comisionado, Bowie Khün, 1969-1984. Y perdonados por el siguiente, Peter Ueberroth. Aquel espectacular rincón del occidente de Estados Unidos, no solo es famoso como “El Paraíso de los Apostadores”, sino también porque uno puede casarse en muy poco tiempo, igual que en solo horas, es posible quedar divorciado. Y por si eso ocurre, también está en Las Vegas el único barrio donde se permite la prostitución en Estados Unidos. Por toda esta historia de casinos, y por el asco que ha demostrado el beisbol ante los apostadores, desde los ocho Medias Blancas vendidos a los apostadores en la Serie Mundial de 1919 frente a los Rojos, se multaba a cualquier pelotero, no importaba si de las menores o de las mayores, que entrara a un casino. Y, ni en sueños se pensaba que Las Vegas podría ser sede de una franquicia del beisbol organizado. Pero en 1983, permitieron que jugaran allá los muchachos triple A de los Padres. Desde entonces, otros cuatro equipos han tenido, en esos predios de los apostadores, sus clubes AAA, Dodgers, Blue Jays, Mets, Atléticos. Y durante la semana que acaba de terminar, con autorización del comisionado Rob Manfred, el propietario de los Atléticos, John J. Fisher, aparentemente satisfecho de cómo ha ido el negocio triple A, fue a Las Vegas rodeado de sus consejeros del caso, dispuesto a mudar su franquicia mayor a ese mundo de los casinos. Ignoro si será bueno o malo para el beisbol, pero sorprende la alegre complicidad del comisionado para con la pelota en Las Vegas, mientras el pelotero más rimbombante, el que le dio más al beisbol después de Babe Ruth, ese que llamamos Pete Rose, está execrado de nuestro ambiente y no puede ser candidato para el Hall de la Fama. “Lo que es bueno para el pavo, debe ser bueno para la pava”… Dice el adagio castellano. De todas maneras, será tremendo espectáculo, si los Atléticos ganan la Serie Mundial y desfilan por entre los 12 millones 500 mil focos y los 550 mil watts de sonidos de Fremont Street. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, a través de “el deporte vuelve a unirnos”.