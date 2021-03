Con el semáforo naranja en Baja California y con las posibilidades que pronto se cambie a amarillo y luego a verde, crece la esperanza que en próximos meses se puedan autorizar las carreras presenciales en el estado.

Por lo pronto se siguen haciendo los eventos virtuales, entre ellos, la sexta etapa del Serial Delegacional del Imdet y como ya lo dijimos en otra columna, surgió la dinámica del “Rally” que se implantó en enero en una carrera del coach Francisco Carrasco.

La novedad es que ahora, varios organizadores nos unimos para hacer 5 eventos en Rosarito precisamente con la dinámica Rally.

El llamado “Rosarito Rallys” que se organiza en coordinación con el IMAC y la Asociación Student-Athletes, tendrá su primer evento el 21 de marzo organizado por el equipo Rangers en el Cañon Rosarito, luego el 28 de marzo se llevará a cabo nuestra carrera la de Yo también corro en Rosarito por la zona centro y la playa, en seguida, el 11 de abril la del Team Rueda en los arenales del ejido Primo Tapia, el 25 de abril la del 5kRun en la Colonia Reforma y finaliza el 9 de mayo con la del Osos Running en el Baja Center.

Eventos que ya están causando expectación y es que el Rally es una manera de correr recreativamente en forma presencial, pero con medidas sanitarias y precautorias para evitar aglomeraciones, ya que habrá salidas en bloques y en varios horarios.

En Tijuana, el Imdet convocó a organizadores a registrar sus carreras para el calendario 2021 y que está a poco de publicarse, con la aclaración que las fechas y los eventos pedestres estarán sujetos al desarrollo de la pandemia y la aprobación de las autoridades.

Pero una noticia que no gusto mucho fue que el mismo Imdet declinó hacer el Medio Maratón de Tijuana en este año, creemos que es muy posible que, en julio, fecha habitual del evento si será factible hacer carreras presenciales, el director Juan Carlos Pelayo indicó que la razón de no hacerlo es que un evento de esa magnitud se requiere muchos meses de preparación, y a la fecha ya no es factible realizarlo.

Cambiando de tema, la atleta mexicana Andrea Ramírez Limón que logró clasificar a los Olímpicos de Tokio después de marcar 2hr.26.34 en el pasado Maratón de Arizona, sigue dando de qué hablar. El pasado fin de semana en el evento “The Texas Qualifier que se efectuó en Austin, Texas, se llevó el triunfo en los 5 mil metros con tiempo de 15:28.47, rompiendo con mucho su marca personal y luego al día siguiente también mejoró su registro personal en los 10 mil mts con 33.16.68. Andrea sigue demostrando que va por buen camino en su preparación para el maratón olímpico en Tokio.

Pero de los mexicanos, no solo Andrea brilló en esa competencia, Laura Galván ganó en los mil 500 metros con marca de 4.12.80, y fue sexta en los 5 mil mts en un “heat” de un nivel más alto con registro de 15.28.20. Para redondear la actuación mexicana, en los 800 metros Tonatiu López quedó segundo marcando 1.46.25 a centímetros del ganador.