Revisa Córdova organización de elección

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), visitó la capital de Baja California y se reunió con autoridades electorales estatales para ver los avances del proceso electoral local, al que solo le quedan 9 días para la elección.

A su visita no podían faltar cuestionamientos sobre el tema de la Gubernatura de seis años, la cual se encuentra en resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que no se ha analizado y no se sabe si permanecerá de seis o de dos años, caso que el funcionario consideró lamentable pues llena de incertidumbre al proceso electoral, y pidió que se resuelva lo más pronto posible.

Por cierto, también aprovechó su visita para defender el trabajo que ha realizado el INE y los institutos electorales en los últimos años, afirmando que el Instituto Nacional Electoral ha sido alabado por muchas organizaciones y países, a pesar de que aquí en México cada tres años se les acusa de fraude y se les quieren recortar los recursos, como hizo el Congreso federal al inicio de este año.

Durante la visita de Córdova Vianello, acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral en donde tuvo una reunión con los capacitadores que se encuentran ultimando detalles con los funcionarios de casilla que estarán llevando a cabo la elección del próximo 2 de junio.

Al finalizar la plática con ellos, varias de las capacitadoras aprovecharon el momento para tomarse la foto del recuerdo con el consejero presidente.



Más cambios

Ya faltan nueve días para la elección estatal y ayer el Tribunal de Justicia Electoral ordenó un cambio más en los candidatos a alcaldes, en este caso el de Fermín Otoniel García Martín, candidato de Movimiento Ciudadano por Tijuana.

Y es que en su revisión del caso el Tribunal encontró que el hasta hoy candidato efectivamente sí fue ministro de un culto religioso, del cual se retiró hace menos de seis meses cuando por ley debió haberlo hecho hace cinco años para poder competir por un puesto de elección popular, por lo que el Tribunal ordenó la remoción de su candidatura.

Ahora solo queda o que el partido cambie o que impugnen y vayan a otras instancias para que respeten la candidatura.

Por cierto, que en esta sesión también se revisó el tema de la primera sanción para el candidato de Juntos haremos Historia en Baja California, Jaime Bonilla, a quien sí reconocieron la infracción por no participar en el primer debate organizado por el Instituto Electoral, por lo que se le dará una sanción pública.

A Bonilla todavía le quedan otros dos procedimientos sancionadores por no acudir a los otros dos debates, por lo que habrá que ver si le sentencian dos sanciones más o una multa económica.



Debaten por Rosarito

Como se esperaba, la candidata a la Alcaldía de Rosarito por la coalición Juntos haremos Historia, Araceli Brown Figueredo, no asistió al debate organizado por Grupo Healy, pero aunque no fue mencionada directamente por su nombre por ninguno de los cinco candidatos de los siete registrados que acudieron al encuentro, no se salvó de las descalificaciones.

El más mordaz, por así decirlo, fue el candidato independiente Kevin Peraza quien sin tapujos la calificó como “analfabeta funcional” y es que Brown Figueredo no se ha distinguido por ser muy brillante, al menos en campaña.

Lo triste es que Dora María Esquivel, candidata del PRI, tampoco asistió al debate, pero parece ser que nadie extrañó su presencia porque no se habló de ella, ni para remedio.

Mientras que la candidata albiazul María Ana Medina aprovechó el foro para desligarse de la alcaldesa Mirna Rincón, asegurando que ya hasta fue dada de baja del PAN, junto con funcionarios de su Gobierno, que ahora están apoyando a Morena.

Como quien dice, ver para creer, pues resulta por demás atípico que una candidata despotrique en contra de un Gobierno que lleva los mismos colores que ella representa.

En el encuentro al que asistieron María Ana Medina, del PAN; Yolanda Cordero, del PRD; Dalia Salazar, del MC; Silvestre Fragoso, del PBC, y el independiente Kevin Peraza, las confrontaciones fueron apenas notorias, pero sobresalió el reclamo que hizo la perredista a la panista cuando la cuestionó sobre por qué la esposa del diputado Ignacio García ocupaba la primera regiduría en su planilla siendo este un traidor a la patria por aquello de la aprobación a la desaladora.