Reúnen a líderes empresariales

Una gran convocatoria tuvo el acto de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Publirrelacionistas, que a partir de ayer preside Facundo Gámez, en sustitución de Pepe Avelar. El evento contó con una conferencia a cargo de Rafael Gárate, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas. Entre los invitados especiales estuvo la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz MacFarland, quien felicitó a los integrantes de este organismo y habló de la importancia de las relaciones públicas. Acudieron Jesús Macias Jiménez, presidente de la Canaco; Francisco Rubio Rangel, presidente de CCE; Jorge Figueroa Barrozo, presidente de Canacintra y Miguel Ángel Badiola Montaño, vicepresidente nacional de Canirac. Además de Luis Lutteroth, presidente del CDT; Roberto Rosas, presidente de Coparmex, Edna Mireya Pérez Corona, regidora presidenta de la comisión de Educación del Cabildo de Tijuana. Miguel Ángel Torres Ponce, quien es el vocero de la Alcaldesa electa; Juan Carlos Hank, quien será regidor por el PES en el siguiente Cabildo; Rocío López Gorosave, quien forma parte del equipo de transición de la gobernadora electa. ABORTO Sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio un paso importante en el tema de los derechos de la mujer al declarar inconstitucional penalizar el aborto voluntario y obliga a todos los jueces del País a acatar la orden. Ahora tocará el turno al Congreso del Estado de Baja California el analizar si la constitución Política de Baja California necesita cambios o bien con lo que ya establece se cumple con lo dictado por la corte. Este trabajo le corresponderá precisamente a la comisión de legislación y puntos constitucionales que preside Juan Manuel Molina García, presidente de la mesa directiva de la XXIV legislatura. Lo que si hay que decir es que con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Constitución sancione el aborto, los jueces tienen la orden de no penalizar dichas acciones. Sin duda la decisión traerá reacciones positivas en un sector de la población y reacciones negativas en otro, pero lo que sí deja en claro es que la última palabra la tomará la mujer en si decide o no ser madre. ¿SEPARACIÓN EN PUERTA? Sorprendidos dejó a más de uno la respuesta que Carolina Kabande dio en sus historias de redes sociales. Y es que ocasionalmente convoca a sus seguidores a que le hagan preguntas y ella responde, regularmente basadas en sus gustos. Pues ayer alguien le preguntó si sigue siendo pareja de Jorge Hank y ella respondió que no. Ellos se casaron en el 2018 y procrearon un par de gemelitos, además ella tiene dos hijas que también fueron adoptadas con el apellido de Hank. Lo curioso es que también entre los cuestionamientos estaba si Hank es enojón, a lo que él dijo no, que es que es un hombre de muy buenos sentimientos. Lo que puso la socialité en sus historias de Instagram rápidamente fue retomado por revistas de Sociales del País.