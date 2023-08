Resolver la inseguridad

¿Cuántas propuestas de resolución del crimen organizado para México conocen? Por sexenio se pueden señalar cuales fueron en el discurso, desde la patada al avispero a los cárteles contrarios a los que protegían Genaro García Luna y colaboradores, hasta una Policía Federal increíblemente corrupta de Peña Nieto que han dejado unos niveles muy elevados de inseguridad. Son como un cáncer, una vez que se disemina hay que ir célula por célula hasta acabar con todas las malignas. En la actualidad no hay mayor respuesta que realizar investigación sobre los casos más sonados, generalmente, para encontrar cadáveres. Veo tan poca realidad en la estrategia implementada, antes y ahora, que pienso vale la pena que nos atrevamos a opinar los de a pie, los que estamos desprotegidos y rodeados. Creo que la solución siempre ha estado en una eficaz policía, el crimen organizado no es frecuente en países con poca pobreza. Resolver la pobreza llevará décadas, la nación no aguanta mucho más estos niveles de criminalidad. Como ciudadano común y corriente, siento muy lejana, muy de paso a la Guardia Nacional. No sabes quiénes son, no saben quién eres, con la Polisus cía Municipal y Estatal debería ser suficiente, sí, con unidades de combate de alto calibre, pero sobre todo la policía de la colonia, conocedora del vecindario. Aún los vemos cuando ya sucedió algún evento y lidiando con los sucesos cotidianos de la ciudad. Supongo a los policías de a pie, inevitablemente, teniendo que obedecer al más fuerte ya que están más expuestos que cualquier otra fuerza armada, y con salarios raquíticos son vulnerables a la tentación del acceso al dinero mal habido. Profesionalizar a la policía significa hacerlo policía por policía, bien pagados, que conozcan la colonia y a los colonos, el movimiento local. Patrullando y con retenes no es suficiente, es mentalidad militar. No dudo haya mucha inteligencia militar, pero no alcanza para penetrar tantas células. Prácticamente no hay región en el país que no tenga una o más células. Son pequeños grupos, en constante metamorfosis de integrantes y denominación, relativamente autónomos pero ligados a cárteles. Pegarles a los cabecillas es inútil, son esas células las que hay que eliminar, idealmente deteniéndolos y encarcelándolos. El otro gran capítulo es el judicial, ¿cómo mantener tanta autonomía si el sistema lleva tarde o temprano a la corrupción? No tengo idea, casi habría que reformarlo como a la policía de barrio, quedarse con los buenos elementos y saber cómo lidiar legalmente con los malos. Un policía al que renuncien es presa fácil del crimen, asimismo uno acostumbrado a la mordida difícilmente se reformará, menudo problema. Propuestas ante el crimen organizado serán tema central de las próximas campañas electorales, habrá que estar muy atentos.