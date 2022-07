‘Resistes’

Quienes se encuentran sumamente molestos son los integrantes de lo que queda de los grupos de “resistencia”, por la sorpresiva aprehensión y vinculación a proceso de Filiberto Sánchez Gurrola (a) “don Fili” por cometer presuntos ataques a las vías generales de comunicación.

Se debe recordar que “don Fili” se apoderó durante meses de la caseta de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe) ubicada a la altura de El Hongo, en la transitada autopista Mexicali.-Tijuana.

La toma de la caseta con el argumento de la supuesta defensa del agua se convirtió en un pingüe negocio, donde los reclutados para bloquear obtenían ganancias.

Luego se acabó la efervescencia por la defensa del agua pero la toma de la caseta se mantenía, hasta que después de largo tiempo fue recuperada por Capufe.

Solo que la denuncia contra “don Fili” ya estaba en la Fiscalía General de la República y aunque tardaron un tiempo finalmente se decidieron a aprehenderlo y de esa manera advertir a otros tomadores de casetas que pongan sus barbas a remojar.

De hecho, algunos de los integrantes de lo que queda de las “resistencias” ya andaban en busca de asesoría para promover un amparo contra cualquier orden de aprehensión, puesto que ya vieron que esto puede ir en serio.

Mientras tanto otros ya andan viendo cómo quejarse con el presidente López Obrador, puesto que dicen son cercanos al mandatario y buscan protegerse bajo su manto de impunidad.

BALCONEA A FUNCIONARIO

El director del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, nuevamente está en el ojo público.

Cabe recordar que hace unos meses el funcionario se hizo popular debido a que anunció que otorgaría dos días de incapacidad a las mujeres de su oficina por motivos de fechas menstruales, lo que generó bastantes comentarios tanto a favor como en contra. Sin embargo, al parecer ya le gustó eso de volverse tendencia en redes sociales, pues hace unos días anunció también a través de su muro de Facebook que había tomado la decisión de despedir a un empleado por haber utilizado las computadoras de la oficina para ver páginas con contenido explícito para adultos.

“Los equipos no son para el mal uso o como en su caso ver contenido para adultos. No me asusta esa realidad, me molesta el hecho de que lo hace en horas laborales y con un equipo de cómputo del Fideicomiso.

“A primera hora será notificado, así como la Síndico Procuradora a quien ya le estoy integrando las actas de hechos y evidencia suficiente para una investigación a criterio, profundidad y derecho”, publicó.

Pero, al igual que con el tema de la incapacidad, hubo quienes lo apoyaron y otros que criticaron que hiciera público un asunto que no era necesario. “Pues no es algo que se tenga que comunicar, la integridad no se publica, se ejerce, de tal forma que no le veo sentido o dirección a esta publicación, al rato va a publicar que despidieron al de intendencia por usar fabuloso de más o por ponerle cloro de más a los baños”, comentó un seguidor del funcionario.