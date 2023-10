‘Resiliencia: La llave Invisible del Emprendimiento Exitoso’

Hoy daremos un viaje en el emprendimiento y la resiliencia ya que se erige como un pilar fundamental que separa a los triunfadores de aquellos que se rinden ante las adversidades. Los emprendedores exitosos comparten una característica crucial: la capacidad de recuperarse de los golpes, aprender de las derrotas y seguir avanzando con determinación.

La resiliencia no es simplemente una virtud deseable en el mundo empresarial; es una NECESIDAD. Los desafíos y obstáculos son inevitables en cualquier camino emprendedor. Desde la falta de financiamiento, la competencia desleal hasta la incertidumbre del mercado, los emprendedores se enfrentan constantemente a pruebas de resistencia. Aquí es donde la resiliencia marca la diferencia.

A lo largo de mi carrera, he enfrentado numerosos fracasos y obstáculos aparentemente insuperables. Desde los desafíos iniciales de crear un negocio desde cero en mi caso los Showrooms o colectivos donde no se tenía ni contratos ni reglamentos o algo establecido hasta la problemática de lidiar con emprendedores que sentían injusto a sus intereses el modelo de negocio. Después de más de 7 años en el Mercado con este modelo de negocio y más de 10 sucursales en funcionamiento en todo México les puedo decir que la resiliencia implica una capacidad impresionante para superar las adversidades, la perseverancia y determinación han sido fundamentales para el éxito.

Pero la resiliencia no se limita a las figuras icónicas del emprendimiento; está presente en la experiencia de cada empresario que decide no darse por vencido. Implica adaptarse a las circunstancias cambiantes, aprender de los errores y mantener la pasión por la visión inicial. No es solo la habilidad de soportar la presión, sino de prosperar bajo ella.

Entonces, ¿cómo puede un emprendedor cultivar la resiliencia? Primero, es importante abrazar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Cada experiencia ofrece lecciones valiosas que pueden informar decisiones futuras. Además, construir una red de apoyo sólida, rodéate de gente que piense y actúe de la misma manera puede proporcionar el respaldo necesario en momentos difíciles.

En resumen, la resiliencia es un activo invaluable en el mundo del emprendimiento. Los emprendedores exitosos son aquellos que no se rinden ante las dificultades, sino que las utilizan como trampolín para el crecimiento. La resiliencia no solo es una habilidad, es una mentalidad que impulsa el espíritu emprendedor hacia nuevas alturas, incluso cuando el camino se torna rocoso.

A seguir dándolo todo querido lector que lo bueno está por llegar, confía.

*- La autora es mamá, emprendedora y empresaria.