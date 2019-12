Renunciará Jaime Bonilla a la Gubernatura

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California renunciará a su cargo como gobernador por tres razones: la primera por los escándalos que han provocado algunos de sus colaboradores con el asunto de “los moches”, incluyendo al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo; segundo porque no ha recibido el apoyo federal para saldar la deuda con la UABC y tercero porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun no le concede el período de 5 años de gobierno.

En Mexicali, la alcaldesa, Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que piensa reelegirse en el 2021, pero que se afiliará al PAN, debido a una súplica que le hiciera su marido, Carlos Torres Torres, porque quiere hacer equipo ya que se quiere lanzar como candidato a gobernador por el PAN, si la SCJN resuelve por un gobierno de dos años de Bonilla Valdez.

Mientras que en la COPARMEX a nivel nacional están formulando un plan para que Gustavo de Hoyos pueda ser candidato a la gubernatura de Baja California y desista de su intención de competir por la presidencia de México. Están pensando en darle su apoyo si se lanza como candidato independiente. La última palabra la tendrá Gustavo de Hoyos.

Otro que anda ya caliente es otro Gustavo, es Gustavo Sánchez Vásquez, pero dijo que sostendrá reuniones con todos los sectores para conocer el grado de aceptación como político, le guiñe el ojo la gubernatura y sería un contrincante de Carlos Torrres Torres, o bien, se perfilaría por una diputación federal, la moneda está en el aire.

En el cadavérico PRI, todos andan de capa caída, saben que en nueve meses iniciará el nuevo proceso electoral en Baja California y por supuesto en todo el país que se elegirán diputado federales, pero en el tricolor la cosa no se calienta, muchos de sus militantes ya se pusieron la camiseta de morena, porque la chamba es la chamba, pero hay quienes no descartan para la gubernatura, si es que la SCJN resuelve, al ingeniero Jorge Hank Rohn. Nancy Sánchez que quería ya está en el gobierno de Bonilla.

Todavía no termina esta década y las cosas en la política se ven del cocol en Baja California. 2019 ha sido un año con muchos cambios, salió el PAN tras 30 años de gobernar el estado, terminaron los gobiernos blanquiazules, ahora cambió el gobierno hacia morena, así lo decidieron los bajacalifornianos, bueno la mitad del 29 por ciento que acudió a votar.

¿Y las senadoras? Bien gracias, no se han visto muy activas últimamente. Han tomado decisiones importantes en esta cámara y ningún comentario he escuchado o leído de estas mujeres. ¿Estarán pensando en lanzarse como candidatas a algo en el 2021? La senadora, Alejandra del Carmen León Gstélum, se peleó con Morena, concretamente con Bonilla Valdez, hará un gran ruido el año que viene, no por las iniciativas que presente ante el pleno del senado, sino por el lanzamiento de su Champagne; Gina Cruz Blackledge, tal vez quiera ser candidata a la alcaldía de Mexicali. Todos al proceso electoral 2021… Inocente palomita que te dejaste engañar, feliz día de los inocentes… ¿Y si le atino? Feliz 2020.

* El autor es periodista independiente.