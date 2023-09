Y se llegó la fecha, estamos a punto de llevar a cabo otra carrera más, otra tarea que nos echamos a cuestas, la de organizar el evento “Yo también corro en Tijuana 5k y Relevos x1 k”.

Debido al éxito y buena aceptación que tuvimos el año pasado al organizar esta carrera de 5k con el ingrediente adicional de los relevos por equipos que gustaron mucho, nos propusimos a hacerlo de nuevo en su tercera edición pues la primera fue en el 2013 y la segunda cuando la retomamos en el 2022.

La carrera será el próximo domingo 1ro de Octubre, de nueva cuenta en la Facultad de Deportes de la UABC, agradeciendo al subdirector Prof. Juan José Calleja por su gran apoyo, al Imdet y a todos los patrocinadores que se han sumado, así como colaboradores, compañeros organizadores de carreras, clubes de corredores y el staff en general.

El evento lo vamos a iniciar a las 7 de la mañana con los 5k donde se podrá correr individualmente y tendrá como ruta el circuito interno de la UABC que mide 2.5km por lo que se le dará dos vueltas, la salida y meta será enfrente de la Facultad de Deportes de la UABC y la sede contempla el estacionamiento enfrente de la Facultad donde se instalará los módulos de organizadores, patrocinadores, promotores y vendedores. Después, a las 8.00 am, inician los relevos, una competencia por equipos con 4 integrantes corriendo 1km cada uno y en tres diferentes categorías, varonil , femenil y mixto con dos hombres y dos mujeres en un circuito de 1 km que permitirá ver el público y a los demás integrantes de los equipos, el desarrollo del evento.

El horario de la competencia será así: 8.00 am la categoría femenil con equipos formados por 4 mujeres, 8.30 am el relevo mixto con 2 mujeres y 2 hombres y a las 9.00 am, la categoría varonil con 4 hombres.

Las medallas serán para todos los participantes de los 5k y también para todos los integrantes de los equipos de relevos. Por lo que permitirá a los que participen en las dos pruebas llevarse dos medallas diferentes por el mismo costo de inscripción, que actualmente es de 250 pesos, hasta hace unos días en la preventa estuvo en 200 pesos.

Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares de los 5k en ambas ramas, y premios especiales para los 3 primeros lugares de los equipos de relevos en las 3 categorías.

Ya se han inscrito una gran cantidad de equipos y sorprende que no sólo los corredores más veloces estén listos, sino muchos recreativos, algunos master y corredores más lentos.

Muchos quieren estar ahí en esta competencia que promueve el trabajo en equipo. Y es que como en algunos deportes, en los relevos se refleja lo importante que es colaborar y confiar en los demás para conseguir un buen resultado, además en este tipo de competencias hay rivalidades sanas y se fomenta el compañerismo.

Lo vivimos en nuestra primera carrera en el 2013 y la última en el 2022, también en el 2015 que aparte de los 10k, se organizaron relevos en pista de 4x400 mts.

El próximo domingo no será la excepción y esperamos que sea todo un gran éxito.