Reformas Fiscales 2021, Parte Uno

Para el año 2021 se han dado a conocer las propuestas fiscales que vendrán en el paquete económico de dicho año, habrá modificaciones en el Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y en la Ley del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (LIEPS).

En la Ley del IEPS se establecerá un esquema de cuotas complementarias a los combustibles automotrices y su procedimiento para su determinación.

En la Ley del IVA, los servidores profesionales de medicina prestados por las personas físicas a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada estarán exentos del pago del impuesto

Así mismo, en el tema del bloqueo temporal del servicio digital vendrán distintas adiciones al respecto, habrá sanciones por incumplimiento para los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionan servicios digitales, si no pagan el impuesto, no enteren retenciones, no presentan declaraciones informativas de ser así, se bloqueara su acceso al servicio digital, además, se le cancelaran su inscripción ante el RFC y se le dará de baja del listado inscrito, de ser así la ley va proveer un procedimiento que deberá agotarse para el bloqueo temporal del servicio digital, cuando haya orden temporal a las concesiones de redes públicas de telecomunicaciones se haga mediante resolución emitida por un administrador general así como también este podrá solicitar auxilio de cualquier autoridad competente , una vez que se haya declarado el bloqueo temporal el SAT publicara en la página WEB o en el DOF nombre del proveedor y a partir de qué fecha se efectuara el bloqueo temporal al servicio digital.

En ese orden de ideas, en la Ley de ISR, se eliminarán como donatarias autorizadas los programas escuela empresas, las personas morales con fines no lucrativos, deberán conntar con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, las donatarias autorizadas que obtengan su mayor parte de ingresos de actividades no relacionadas con su objeto social pierdan su autorización para evitar actividades tendientes con fines de lucro, se incluirá el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos.

Para el CFF, se modificaran los siguientes plazos; se amplía el plazo de 3 a 6 días para que las autoridades fiscales resuelvan la solicitud de aclaración, se amplía el plazo por diez días más para proporcionar información en los actos de fiscalización, así como también, el procedimiento de revisión electrónica se ampliara el plazo de 6 meses a un año, el plazo para la reducción del 20% del importe de las multas por pago oportuno, se reduce de 45 días a 30 días, se actualiza el plazo de 15 días a 30 días para el cumplimiento de la resolución de un recurso, se disminuye el plazo para la notificación por estrados de 15 días a seis días.

El autor es abogado fiscalista.