Será mañana domingo cuando diputados federales se reúnan en el Pleno para discutir y someter a votación la contrarreforma eléctrica, también conocida como “Ley Bartlett”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Suena bastante extraño que los legisladores, quienes son especialistas en tomar días de descanso, se hayan sentido con ánimo para sesionar en pleno Domingo de Pascua. Aunque la verdad es que los diputados de Morena y sus partidos satélite tuvieron que posponer la sesión del martes pasado, porque no cuentan con los votos suficientes para lograr la mayoría calificada para dar reversa a los cambios constitucionales en materia de energía eléctrica. Aquí lo interesante va a ser hacia dónde apunta la veleta del PRI, porque es el partido que cuenta con los votos suficientes para sacar adelante la reforma. De hecho, apenas en la semana, el presidente López Obrador, desde “la mañanera”, ya adelantó que quien vote en contra de su reforma será considerado un traidor a la Nación.

Habrá que ver qué tanto miedo tienen los diputados del partido tricolor a las presiones y amenazas desde el púlpito presidencial, porque apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los priistas avalaron la actual legislación.

NO CONVENCE

Comentan que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, no está cumpliendo con las expectativas en la actual administración estatal.

Lo anterior, indican, se debe a que

Arregui ha carecido de mano izquierda con empresarios y sindicatos, lo cual es muy apreciado por ambos gremios y máxime en el contexto laboral.

Algo que preocupa, dicen, al interior de la administración es que, en los contextos de inversión, su nombre aparece como un factor que la desalienta, situación que, por supuesto, inquieta en otras áreas del gobierno, donde se busca una recuperación económica tras la pandemia.

REVIVEN

Sin duda las personas en confinamiento desde hace dos años querían salir a disfrutar de unas merecidas vacaciones y por ello se volcaron a las playas de la entidad en San Felipe, Rosarito, Ensenada y Tijuana. Esta es la primera ocasión en que Mexicali no cuenta ya con playas propias, puesto que el territorio donde había fue cedido para el nuevo municipio de San Felipe, impulsado por el diputado ex panista, ex emecista y ahora recalcitrante morenista, Juan Manuel Molina García.

Desde el nuevo municipio, donde José Luis Dagnino López firma como presidente del Concejo Fundacional Municipal, llegan noticias de que la afluencia ha sido la esperada, como años antes de la pandemia, que da un respiro a las deterioradas finanzas de los sanfelipenses. También en los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana la actividad turística registró un notorio aumento en esta Semana Santa, donde la coloración verde del semáforo epidémico animó a miles y miles de bajacalifornianos a dejar sus casas.