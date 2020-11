Reforcemos medidas, no hay que olvidarlo

En los últimos días la Secretaría de Salud en Baja California ha informado sobre un aumento vertiginoso de casos positivos de Covid-19 en la entidad, así como de fallecimientos por complicaciones de esta enfermedad.

Aunado a esta situación, el clima invernal comienza a arreciar y esto no favorece en nada las potenciales cadenas de contagio que se pueden generar.

Por lo que, aunque suene repetitivo, es preciso remarcar una y otra vez la importancia de no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención y contención del Covid-19, en todos los ámbitos de la sociedad.

Me parece de suma importancia reforzar los cuidados en cuanto al uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y, sobre todo, el mantener la sana distancia de por lo menos un metro y medio. Parecen medidas tan sencillas, las cuales se nos han mencionado hasta el cansancio, pero son vitales, y la realidad de las cosas, es que no todos las cumplen a cabalidad, por lo que no dejaré de recordar la necesidad de ser conscientes y hacer caso de estas recomendaciones básicas de sanidad.

Por supuesto, este exhorto sigue más que vigente para el sector gastronómico de la región, pues, aunque los empresarios restauranteros han sido ejemplo a nivel nacional en cuanto a cumplimiento del protocolo Mesa Segura, en Canirac tenemos la consigna de que la salud de los colaboradores y del comensal es una prioridad.

Y es que, desafortunadamente, los efectos del Covid-19 han sido muy crudos para muchas familias bajacalifornianas, es por eso que como Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac aprovecho este medio para expresar mis más sinceras condolencias por el fallecimiento del Ing. Alfonso Dávila Velásquez, quien se desempeñara como presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, con quien mantuvimos una estrecha coordinación y trabajo en equipo durante estas últimas semanas. En Canirac expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos, a quienes deseamos una pronta resignación. Descanse en paz.

*El autor es Presidente de la Canirac Baja California.