Se termina el año y es hora de hacer un recuento de lo sucedido en las carreras atléticas en Tijuana. Como en los últimos años, el calendario estuvo saturado de eventos destacando los organizados por el Imdet, como el Medio Maratón de Tijuana en julio.

Otro gran evento fue el de la Milla en Octubre en la pista del Crea. Los seriales delegacionales fueron todo un éxito corriendo en promedio 4 mil corredores en las nueve etapas de las diferentes delegaciones.

En el 2023 se realizaron innumerables carreras pero también hubo cancelaciones, las más notables fueron las de Obesity not 4me y la de Tijuana 5000, que regularmente atraen a los mejores corredores del país, faltaron también la de los Abuelitos y la del IPN, pero las que sí se hicieron y entre las más importantes podemos mencionar a la de la Enchilada, la de Yo también corro en Tijuana 10k, la de Enerser/Chevron, la del Florido en su reaparición, así como la nueva llamada “Pinche Carrera”, que llamó la atención por la súper medalla que se entregó a los participantes.

Entre las clásicas y más antiguas estuvieron la del 5 de mayo del Mutualista Zaragoza, así como la de la Independencia que tuvo que ser pospuesta y ahora se llamó de la Revolución, es - tuvieron también la de la Canaco y la de Contadores.

Otras también importantes y muy atractivas fueron la de Rock Fest, Super Bowl y Lucha Run, pero hubo muchas más como la Coparmex, Rendirse Jamas, Guardia Nacional, Yo amo BC, Love Run, las del Policía, Sucomm, Spartan Beach, Grand Hotel, Poder Judicial, Casa Blanca, Militar Race etc…claro sin faltar las otras organizadas por “Yo también corro en Tijuana” como la de Primavera en marzo y la de Relevos en octubre que gustaron mucho.

Las instituciones educativas estuvieron muy activas con sus carreras, destacando el Serial de la UABC, la del CUT, la del TEC, además las de la Ibero, Cesun, Xochicalco y Unifront.

Pero no hay que olvidar a las más concurridas, las recreativas Corre con Color y de la Espuma de la Fundación Castro Limón, con más de 7 mil participantes.

Se hicieron carreras con buena causa, destacando la de Prevención en Acción, la del Cáncer, de la Mujer, vs la Diabetes, vs la Obesidad, Banati, Rebeca Lan, de los Refugiados, del Orgullo, Salud Física, de la Inclusión, etc.

Y en las varias que se realizaron de “trail” la mejor sin duda fue el del Ultramaratón de Baja Trail por su excelente organización y participación.

Algo importante que mencionar es que los organizadores se enfrentaron de nueva cuenta al burocratismo de los numerosos trámites y permisos para poder hacer las carreras, lo negativo es que aunque los documentos requeridos se presentaban con mucha anticipación, en algunos casos la respuesta se atrasaba a tal grado de que hasta en las últimas horas del último día hábil antes de la carrera, se entregaba el permiso de la carrera.

Y hay que decirlo, la gran mayoría de las carreras en el 2023, tuvieron problemas con la seguridad de los corredores, una parte por las rutas con puntos conflictivos y la mala cooperación de los automovilistas, y otra parte por la presencia insuficiente de oficiales de tránsito.

Esperamos que todo eso mejore para el 2024.

Próxima columna, los mejores corredores de Baja California en el 2023.

¡FELIZ AÑO NUEVO!