¿Quién detendrá a López Obrador?

Durante más de mil días de los poco más de 1500 que lleva su gobierno, el presidente López Obrador ha utilizado su poder presidencial para denunciar públicamente, es cierto, los abusos, la corrupción y los excesos de los gobiernos y gobernantes que lo antecedieron. Particularmente, y eso llama la atención, sus acusaciones van contra los panistas Felipe Calderón, su villano favorito, y Vicente Fox Quezada. De Enrique Peña Nieto, acaso alguna mención ocasional. Pero nada más.

Políticamente, dentro de su estrategia como candidato permanente y su ambición de permanecer en el poder, es válido recurrir a cualquier espacio posible para revelar los abusos de los llamados por él, gobiernos neoliberales. Lo cuestionable es por qué sus denuncias no se reflejan en la integración de expedientes que lleven a la detención y encarcelamiento de los presuntos responsables de fraudes, desvíos, abusos, robos y otras corruptelas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, en sus más de mil mañaneras ofrecidas en su domicilio particular del Palacio Nacional, López Obrador aprovecha la tribuna y los medios oficiales, así como otros a su servicio, para insultar, ofender, dividir, injuriar y polarizar a todo un país. La utiliza para enfrentarse a todo aquel organismo, institución, poder o persona que no se doblegue a sus caprichos. Todo el que no se hinque a sus deseos se convierte, automáticamente, en un enemigo que tendrá que atenderse a las consecuencias.

Un estudio presentado en noviembre pasado por el politólogo Luis Estrada, elaborado por la empresa SPIN-TCP (Taller de Comunicación Política) arroja que hasta entonces eran 13 las palabras favoritas utilizadas por López Obrador para insultar a sus adversarios y que van desde hipócritas, racistas, clasistas, corruptos, aspiracionistas, déspotas, rateros, deshonestos, simuladores, hasta ladinos y sabiondos.

La prensa no ha escapado de la lengua censora del mandatario de la nación y se refiere a ella, de acuerdo con el mismo estudio, como “fantoches”, “sabelotodos”, “hampa del periodismo”, “chayoteros”, “pasquines”, “prensa fifí”, “amarillistas”, “paleros”, “prensa vendida”, “obnubilados”, “mercenarios de la información”, “paladines de la transparencia”, “periodistas golpeadores”; e, inclusive, ha utilizado expresiones como “muerden la mano que les quitó el bozal” y “hay periodistas que mienten como respiran”.

Puede que López tenga razón. La clase política no ha sido un ejemplo de virtudes y un ejemplo a seguir por las actuales y futuras generaciones. Todavía no lo es. Tampoco muchos de los grandes conglomerados informativos pueden presumir independencia y alejamiento del poder. Pero en ambos casos, los primeros cambiaron de amos y los segundos, de cadena.

Hoy, los misiles de insultos que salen desde Palacio Nacional convertido en el lujoso departamento presidencial, se han enfocado en un una de las instituciones con mayor credibilidad y confianza entre los mexicanos y más allá de las fronteras: El Instituto Nacional Electoral, un organismo ciudadano responsable de organizar los procesos electorales, garantizando su desarrollo y ofreciendo certeza y oportunidad en sus resultados.

López Obrador no oculta su animadversión contra el INE y busca por todos los medios desprestigiarlo para apoderarse de la institución y destruirla. Quiere, a través de sus legisladores que le aprobaron su Plan B, controlar todos y cada uno de los próximos procesos electorales que permitan perpetuar a su movimiento en el poder. Por eso ya no solo insulta, sino que en su afán de denigrar a quienes se han negado sistemáticamente a rendirle culto y pleitesía, también injuria sin que haya nadie, hasta ahora, que le haga frente.

El presidente miente como respira. No siente rubor alguno para manejar cifras falsas, datos nacidos de sus fobias y desvaríos, las cuales son repetidas por sus loros y corifeos en las cámaras de diputados y senadores, los gobiernos de los estados, ayuntamientos, regidurías, oficinas federales y cientos de miles de bots y falsos perfiles en las redes sociales que se manejan desde la Presidencia de la República.

Como antes, así como los gobiernos conservadores y neoliberales a los que condena a diario, López es dueño todopoderoso de las voluntades de senadores, diputados y gobernadores morenistas y uno que otro oportunista que busca evitar alguna investigación en su contra. La Fiscalía General de la República, aunque casi acéfala, está a su servicio. Intentó rendir a la Suprema Corte de Justicia como hoy quiere destazar al INE.

¿Quién puede detener al presidente?. los únicos que podemos, somos quienes creemos y apostamos por la democracia como camino para reconstruir nuestro dividido país. Este domingo será la oportunidad para decirles a López y sus cuatr(ot)eros que un pueblo unido es mucho más sólido que cualquier ambición personal que se tenga por el poder perpetuo y que contra el tramposo y perverso Plan B, siempre estará el Plan C, con C de Ciudadano. #ElINENoSeToca.

* El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.