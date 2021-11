!Qué se Joda Ensenada¡

Circula un video con la siguiente perorata de Armando Ayala, presidente municipal de Ensenada. -Por andar defendiendo el agua para el municipio hubo quienes no le, (sic) convino a sus intereses porque empecé a publicar todos los deudores del agua, más de mil millones de pesos empresarios ricachones, gente acaudalada, gente terrateniente que tiene adeudos con el agua y no les gusta pagar, llegó el gobierno de Ayala y (sic) hizo público eso y mandaron hacerme hasta juicio político por no convenirles a los intereses de los potentados de las cúpulas, hoy qué es lo que está pasando en Ensenada quiero, que forta, forca, (sic) fortalezcamos al gobierno municipal, no es justo que una persona aquí en Manchuria que tiene una casita muy humilde pague lo mismo de predial que otra persona que tiene casa de material, lujos, carro nuevo, dinero para vacaciones y demás, no es justo que una persona que tengia, (sic), un negocito, un café, humilde, pague lo mismo de impuestos que el dueño del Papas, que el dueño de los grandes cabarets, de los grandes antros que están así, llenísimos a reventar el fin de semana, entonces nosotros propusimos una Ley de Ingresos que paguen lo justo los que más tiene para apoyar a los que menos tienen y ahí están empresarios cupulares, esos que están al frente de las cámaras, los que perdieron todos los panistas, (sic) se fueron a las organizaciones a las cámaras y son tan egoístas, tan clasistas, y tan hipócritas también que no quieren compartir sus riquezas para ayudar a la genta más necesitadas, está, (sic) están en contra de pagar más impuestos para que las colonias populares tengan más apoyos, de eso se trata la Ley de Ingresos que propusimos, esa es, (sic), la cuarta transformación si hay paz en las colonias, es, (sic) tenemos un municipio tranquilo pero cómo se va a obtener la paz, que haiga, (sic), dinero para más a nuestros policías, mejores sueldos, que haya gasolina para el patrullaje, que haya recolección de basura, aquí también en Manchuria, más lámparas del alumbrado público, pavimentación, parques y apoyos sociales para la gente, despensas, materiales para la construcción, “tablets” para los niños y que tengamos un pueblo contento, feliz, trabajador, sin problemas, de eso es lo que trata la cuarta transformación. Ustedes van a ver en los periódicos que están pagando en las redes que están en contra del presidente municipal, pero son los pequeños burgueses, los conservadores, esos que les digo que son muy egoístas, nada más piensan en su negocio, en su casa, en sus riquezas y no les importa la colonia de un lado, no les importa ManchuriaTener a un alcalde que en tres años no se ha dado cuenta que el predial tiene que multiplicarse por 3 para sólo apenas pagar la nómina municipal y que nada hizo durante su primer término para corregirlo es algo muy grave.

Pobre Ensenada, apila el mayor número de muertos en sus calles, no por la falta del pago de impuestos de sus ciudadanos, sino por la ausencia de una autoridad honesta y valiente, cualidades que su alcalde no tiene.

Pobre Ensenada y su gente, allá ellos y su estupidez de sostener a alguien de tan bajo nivel, lástima de tanta ceguera y omisión; total, ¡Qué se joda Ensenada!

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali.