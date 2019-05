Aparte de mucha basura en la calle, por aquello de los volantes que no siempre son muy útiles, del bombardeo continuo y constante en los espacios de radio, televisión y sobre todo redes sociales; de algunas puntadas de políticos, delitos comprobables de otros, sospechas y oportunismos de otro más ¿qué nos dejaron las campañas?, viéndolo desde un punto de vista analítico, vayamos con los seis candidatos a gobernador.

• Jaime Bonilla Valdez (Morena-PVEM-PT-Transformemos), sin duda fue el candidato que más presencia tuvo tanto en tierra como en aire, no era difícil encontrar todos los días en algún punto de la ciudad a algunas de sus cuadrillas de promoción del voto o el mismo candidato saludando en los sobre ruedas. A pesar de que hubo guerra sucia agresiva y de casi todos contra él, no parece haber causado merma alguna.

Bonilla inició la campaña con el 50% de intención del voto, números que mantuvo a lo largo de la campaña y que incluso en algunas mediciones sale con números más arriba. Técnicamente se la pasó administrando la victoria. La percepción hacia él mejoró en actos públicos, salió buen candidato para una gubernatura.

• Óscar Vega Marín (PAN), inició con muchas ganas, buscando un distanciamiento y diferenciación con el gobernador y el legado del PAN que hoy lo tienen al borde del colapso electoral, no sé si esa campaña más valiente e incluso agresiva del inicio le hubiera dado para alcanzar a Bonilla, lo cierto es que por las presiones de su dirigencia nacional, Vega tuvo que cambiar de estrategia a una más pasiva y su campaña se vio frenada, limitando con ello la oportunidad de acercarse al puntero.

• Enrique Acosta Fregoso (PRI), de menos a más, fue el candidato que seguramente más remontó en las preferencias electorales, pues inició con los números más abajo que todos y logró rebasar a los partidos pequeños, tan pasiva fue la campaña de Óscar Vega y tan estratégica la de Acosta que hoy se está disputando el segundo lugar con el panista, en lugar de que el azul esté peleando el primer lugar con el marrón. Sin embargo por sí mismo Acosta esta claramente por debajo del promedio que ofrece el voto duro del PRI.

• Jaime Martínez Veloz (PRD), al fin el político itinerante tuvo una dosis de humildad y esta elección fue un perfecto cable a tierra para él, colocándose en las últimas posiciones de las preferencias electorales, a nivel nacional trascendió que fue hasta a amenazar a dirigentes de Morena con que iba a “descarrilar” la campaña de Bonilla por el “tumultuario” apoyo que tenía en las colonias, lo cierto es que mientras más avanza el tiempo vemos a un Veloz más desesperado, queriéndose colgar de la imagen del Teniente Leyzaola para rascar algunos votos. Vendiéndose siempre como un perfecto estratega electoral, ahora supo que no era lo mismo hablar que hacer. De dar risa pasará a la lástima y queriendo ser un comensal político de Leyzaola.

• Ignacio Anaya Barriguete (PBC), inició con muchas expectativas y simpatías, cosa que se fue diluyendo a lo largo de las semanas debido a que, según cercanos al alpinista metido a político, el buen “Nacho” no saben si perdió el piso o perdió la cabeza, lo que sí están de acuerdo es que perdió mucho -a nivel ser humano-, en esta campaña, pues la mayoría de sus conocidos lo ha terminado desconociendo, efecto que quizá se refleje en las urnas y no logre ni los puntitos que sacó en la campaña del 2018 bajo las siglas del PVEM.

• Héctor Osuna Jaime (MC), esta vez verá que no basta haber sido, y darse cuenta que "ha dejado de ser", sin el PAN, no va a ninguna parte.







*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico.