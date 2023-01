Una mala noticia que impactó a la comunidad de corredores de Ensenada y de todo Baja, fue el lamentable fallecimiento de Eliseo Benitez, uno de los mejores corredores de los años ochentas en la región. Su más grande logro fue haber ganado tres veces consecutivas el Maratón Gobernador, el de Mexicali, que hoy se llama Baja California, esto fue en los años 1983, 1984 y 1985, y se menciona que su mejor marca es de 2hr.13.11, realizada en 1984, que significaria un récord estatal, aunque no se ha confirmado oficialmente.

Eliseo nació en San Luis Río Colorado, pero a los 7 años se trasladó junto a su familia a El Sauzal cerca de Ensenada. Debido a sus grandes cualidades físicas pronto destacó en el atletismo a nivel juvenil y ya mayor, llegó a competir, teniendo triunfos y grandes actuaciones en el interior de la república y en Estados Unidos.

Fue en los años ochenta, en que Eliseo junto a otros grandes atletas de Ensenada brillaron con luz propia, corredores como Porfirio Serna, Emeterio Nava, y Refugio Vigil entre otros, se disputaban los primeros lugares y hubo rivalidades amistosas entre ellos.

Lamentablemente en esos tiempos, muchas carreras no eran avaladas por la Federación Mexicana de

Atletismo y las distancias no siempre estaban siempre bien medidas por lo que muchas buenas marcas se perdieron el olvido y no se valoró en su momento y en años posteriores el gran nivel y la calidad de esos atletas. De hecho de las primeras ediciones del Marathon Gobernador, no hay información oficial de las marcas realizadas, habría que investigar checando las crónicas en los periódicos de esa época, porque muchas veces solo se tiene información de los mismos corredores ya retirados.

Hace dos años murió Porfirio Serna, otro grande del atletismo de Baja y esta vez, apenas el martes pasado, lo siguió Eliseo a sus 60 años de edad, víctima de cirrosis hepática, el miércoles lo velaron allá en El Sauzal. Descanse en paz Eliseo Benitez un grande del fondo bajacaliforniano. Y lamentable también el fallecimiento de una joven corredora de Tijuana, al momento de escribir esta columna, nos avisaron que Maria Hernandez había fallecido, no sabemos la causa de su muerte pero duele que una deportista aficionada a las carreras pedestres deje de existir. Maria era integrante del Ángeles Team, grupo de corredores comandado por el buen amigo Carlos de los Angeles.

Y en una noticia menos triste, el próximo fin de semana se llevará a cabo el Municipal de Atletismo de Tijuana, primero el sábado 14 con las pruebas de pista en la Unidad Deportiva Crea y el domingo 15, las pruebas de campo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Las competencias con miras a formar la selección de Tijuana para el estatal de Atletismo, abarcaran las categorías Promocional, Infantil sub 16, juvenil sub 18, juvenil sub 20, juvenil Sub 23 y primera fuerza para atletas de 23 años y más.