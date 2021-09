Pura calidad

Lo más granado del tiro deportivo con escopeta se dio cita en el Campeonato Estatal de Trap Americano, que tuvo como escenario las canchas del Club Cóndor, en Valle de las Palmas. Aunque se tuvo que ir a una ronda de desempate con Mario Ortega, representante de El Venado, club de Mexicali, Gabriel Torres repitió como monarca. Una competencia de dos días, en la que vieron acción escopeteros con etiqueta de campeón nacional, individual y por parejas. Uno de ellos Felipe González, del Club Panteras, de Ensenada, que fue a los dominios del Cimarrones de Mexicali para destronar a Álvaro Lozano y llevarse la sede al puerto. José Antonio Wehber recuperó el título nacional de trap americano para el Club Tijuana, donde Pablo González conservó la sede y este club ligó título nacional con Iván Suárez. Wehber, Pablo y Felipe González participaron en el estatal, así como Mario Ortega, que haciendo mancuerna con Álvaro Lozano junior, ganaron el cetro nacional de parejas, en Jalisco. Por cierto, Mario y Álvaro defenderán el título, en el evento programado para celebrarse en Mexicali, organizado por El Venado, club que preside Ana de la Torre. Con la victoria de Gabriel Torres, del Berrendo, conserva para su club la sede de la edición 2022 del evento estatal. En las canchas estuvieron quebrando discos los representantes de los clubes Tijuana y Berrendo, de Tijuana, Cóndor, de Tecate, Faisanes y El Venado, de Mexicali y Panteras, de Ensenada. No fue perfecta la organización del evento y las pocas fallas que se dieron fueron remarcadas por quienes no pudieron lograr sus objetivos en la competencia estatal. Un evento con elevado nivel de competencia y al final, luego de la ceremonia de premiación, que encabezaron los presidentes de la Asociación Estatal y de los clubes Cóndor, Tijuana y Berrendo, Daniel Abrego García, Jesús Eduardo Vereo Torres, Pablo González y Miguel Cabanillas Acosta, la convivencia y las pláticas entre amigos, que unas horas antes fueron rivales en la justa. La Asociación de Clubes de Tiro, Caza y Pesca del Estado de Baja California, de común acuerdo con sus afiliados, trabaja ya en la elaboración del calendario de actividades para 2022. Como ha sido desde siempre, tendrán, a lo largo del 2022, competencias de escopeta, pistola y rifle, así como tiro neumático y los eventos de multiarmas, muy de moda. Los más activos durante el próximo año serán los practicantes de la pistola, con tres eventos asegurados cada mes, bajo la bandera de los clubes Cóndor, Tijuana y Berrendo. El Berrendo incluye en el calendario tres eventos de mini siluetas con rifles de aire, una competencia familiar, en la que participan hijos de los socios, a quienes les inculcan el gusto por esta disciplina. Eso significa más chamba para Arturo Tirado, que atiende el centro de iniciación en el stand que tienen la Asociación Estatal y el Club Berrendo, en las instalaciones de Cuesta Blanca. Ha rendido frutos este centro de iniciación, del cual surgió Jhan Carlo Villanueva, que llegó a representar a México en eventos mundial, luego de gran trayectoria en la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional, que este 2021 se llamó Juegos Nacionales Conade. No tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigámonos cuidando, cubrebocal, gel antibacterial y sana distancia, aunque estemos vacunados y los que no han recibido sus dosis, que se queden en casa.