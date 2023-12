Pura Orfandad

mexicalenses estamos solos, lo hemos estado desde que López Obrador decidió violentar el estado de derecho al inventar una consulta para determinar si el proyecto económico más importante en la historia de nuestro estado contaba o no con el aplauso popular; en aquella ocasión gobernaba nuestra ciudad la ahora gobernadora, el estado estaba a cargo del “Inge” Bonilla, un patán de quinta que al igual que Marina del Pilar velaron más por su futuro y su proyecto que el bienestar de nuestra gente a través de la posibilidad de tener más y mejores empleos, la verdadera causa nunca fue el cuidado del agua, ambos sabían que la tenemos en abundancia y que los desperdicios de la misma se dan en otros ámbitos y con actores muy identificados.

Nuestra ciudad carga con el desprestigio de haber corrido a una empresa que invirtió mil seiscientos millones de dólares, desde entonces muy pocas empresas se han establecido en Mexicali; poco importa lo que se invierta en promoción económica, ¿cómo y por qué promocionar lo que no pudimos defender?

Hace unos días el presidente so pretexto de su visita a nuestro estado y sin razonamiento alguno violentó otra vez a nuestra ciudad y a su gente al dictaminar que a través de un decreto ya no habrá agua para uso industrial en nuestra ciudad. Su ignorancia es mayúscula, Mexicali recibe anualmente una cantidad de agua que afortunadamente ha hecho posible dar vida a un desierto; algunas de las empresas que se han establecido en nuestra región lo han hecho precisamente por ello, por contar con ella; el desperdicio es innegable y tiene que acabarse, pero la prohibición para el uso industrial es una idiotez, misma que ha sido avalada, al no haberlo negado

ni por la gobernadora ni por la alcaldesa; las que callan otorgan, y lo que dice el presidente es de una irresponsabilidad supina; al diablo todo lo que se hace para promocionar nuestra región.

Nuestros municipios se quedaron sin los fideicomisos diseñados para equipar a nuestras policías; en lo que va del sexenio nuestro estado ha dejado de recibir miles de millones, ni las alcaldesas, ni la gobernadora han dicho algo, al diablo nuestra seguridad, total, lo más importante no es ello, lo que les importa es no importunar a López Obrador, pobre nuestra gente, pura orfandad. Mientras en nuestro estado los muertos se siguen acumulando, la irresponsabilidad de nuestros diputados federales, meros levantadedos que autorizan lo que el presidente les mandata sin importarles siquiera que hasta presume que lo hacen sin moverle siquiera una coma, así de entregados, así nuestra orfandad.

Nuestro estado no es la excepción, diputados sin escrúpulos que igual premiaron al patán de Bonilla como “ejemplo de buena administración” sin siquiera haber revisado su cuenta pública, que matar el Sistema Estatal Anticorrupción total ahora resulta que, hasta el extitular del Bienestar, “El netza” condicionaba los apoyos sociales al apoyo de los políticos de su movimiento de cuarta. Lo he dicho antes y lo sostengo hoy, nuestra orfandad radica en el hecho de que o son muy corruptos o son muy pendejos o son ambos; usted debe tener su respuesta.

No nos han defendido en estos años ¿Por qué creerles ahora que si lo harán? Pura pinche orfandad. #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali. *- El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.