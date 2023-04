Puente controvertido

El recién abierto, que no inaugurado, Puente Magisterial en Rosarito, que une a la colonia del mismo nombre con la Ejido Mazatlán sobre la autopista escénica, sigue dando mucho de qué hablar, por su diseño que lo dejó exclusivo para vehículos.

Es raro que en un gobierno como el de Araceli Brown Figueredo, que ha dicho fuerte y quedito, que se debe privilegiar al peatón, no se haya considerado el paso de éstos por el puente, pero como siempre hay un pero, ya salió el peine. Resulta que el proyecto para la construcción de este puente ya había sido observado por funcionarios de gobierno, particularmente en el periodo de Silvano Abarca, que si bien ya se contaba con los recursos para su ejecución, las medidas requeridas no daban para ello y así se le hizo ver, e incluso hasta despidió al encargado del área, quien no avaló el proyecto.

Pero Brown Figueredo omitió las alertas y lo promovió para obtener recursos durante el periodo del ex gobernador Jaime Bonilla y así fue como se inició su construcción, sin muchos estudios y menos el impacto que tendrá en la comunidad.

De hecho, Arturo Espinoza, secretario de la Sidurt, aceptó que el puente tiene muchas fallas y que no saben cómo se podrán solventar, para que sea verdaderamente eficiente, pues incluso algunas alternativas fueron dibujadas en papel sin ninguna base científica.

El funcionario estatal era el invitado a la reunión semanal del Grupo Pro Municipio de Rosarito que sesiona los días viernes, pero sin mayor explicación, simplemente no se presentó a la cita que ya había sido confirmada y en la que por supuesto, se trataría el tema del dichoso puentecito.

La realidad, es que se privilegió al flujo vehicular y lo peor es que hay una zona escolar a su alrededor, así que se avecinan problemas, sin duda.

Y por si esto fuera poco, las calles de desfogue del tráfico vehicular están para llorar, por lo que la tarea del gobierno municipal, que se empeñó en un proyecto poco viable, al menos en esa zona, será más que un dolor de cabeza, tan así que ni siquiera la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quiso inaugurarlo.

Alistan salida de Carpio

En los pasillos del Gobierno del Estado se escucha cada vez más fuerte el rumor de que quien pronto estará fuera de esta administración es el fiscal general Ricardo Iván Carpio.

El funcionario incluso no ha estado presente en las más recientes conferencias mañaneras, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, siendo que antes era uno de los que más recibían cuestionamientos.

Cabe recordar que Guillermo Ruiz Hernández, el anterior fiscal, debía durar varios años, de acuerdo a la normatividad, sin embargo, ante las presiones del nuevo gobierno, pues él entró con Bonilla, pues presentó su renuncia. Ante la llegada de Carpio se esperaban mejores resultados, pero dicen que todo ha sido mucho ruido y pocas nueces. La seguridad sigue siendo el coco en la administración y tal parece que la Gobernadora está tomando cartas en el asunto.