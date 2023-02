Psicóticos y psicópatas

Qué distintas masacres hay en ambos lados de la frontera. Los vecinos del norte padecen de un importante incremento de asesinatos masivos en los últimos meses. Acá ha disminuido oficialmente el homicidio, pero seguimos escuchando de masacres un día sí y otro también. Allá dominan las que son producto de un individuo solitario que mata por alguna idea delirante, un buen ejemplo es la reciente masacre en Los Ángeles, un hombre oriental mata a once personas y hiere a nueve más, todas orientales, después se suicida, presenta una singularidad, el asesino suicida tenía 72 años y las víctimas de la tercera edad, estaban reunidas cuando llegó este hombre, no sin antes pasar por la policía y decirles que su familia trataba de envenenarlo. Generalmente no son viejos los que ejecutan este tipo de actos. El promedio de edad, desde que hay registro allá, es de 32 años. Cerca, con diferencia de días, otro hombre de más de 60 años ejecutaba otra masacre, así como la terrible en las Vegas, cómo olvidarlo, pero son la excepción. Allá se trata de un psicótico que resuelve su delirio haciendo una masacre, preparada o improvisada. Digo resuelve, ya que en su cabeza allí está la salida, notorio es que comúnmente se suicidan después de matar. Si así fuera aquí, habría cientos o miles de criminales muertos, acá matan y huyen, vuelven a matar y vuelven a huir. No son psicóticos los nuestros, son psicópatas. Digamos que gozan con matar, allá generalmente son sujetos solitarios que están sufriendo mucho. Esta distinción es más que una observación fenomenológica, es una interesante muestra de cuán distinta es nuestra condición entre dos países vecinos, el mundo anglosajón y el latino, formas distintas de expresarse los trastornos mentales. Los delirios llevan más a la masacre en Estados Unidos, entre otras cosas, porque están armados hasta los dientes. Acá los delirantes suelen ser las víctimas de una sociedad que no quiere saber de ellos o ellas. Las mujeres psicóticas no son tan violentas como el hombre, por ello prácticamente todos los asesinos en serie o en masacre son varones, los psicópatas también, aunque vemos que a veces en una banda hay alguna mujer. Allá solitarios, aquí en bola, allá difícilmente se asocian dos personas para una masacre, acá frecuentemente son mucho más que tres. El objetivo allá es matar personas conocidas o no, es irrelevante quienes sean en lo individual, acá tienen nombre, un objetivo puramente criminal. La tasa de homicidios es mayor acá, la crueldad también. En ambos países es un signo de decadencia, allá por vacío social, acá por la pobreza y mal control policíaco. Allá es un escándalo y la comunidad muestra su duelo, acá ya es una historia cotidiana.