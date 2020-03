Se está propagado una psicosis colectiva a mucho mayor velocidad que el contagio por coronavirus.

Incertidumbre, zozobra y hasta pánico están cundiendo entre muchas personas ante la ineludible pandemia que ataca buena parte del planeta.

Ante ello es urgente controlar una desbocada animosidad y más nos vale actuar siguiendo minuciosamente las recomendaciones para evitar el contagio y más aún, para no contagiar a otros si llegáramos a ser portadores del virus, aun y cuando no se hubieran presentado los síntomas que se ha difundido copiosamente.

Es de humanos que, ante lo desconocido, se presenten comportamientos diversos y extremos, los que van desde el escepticismo total hasta el fatalismo que aniquila. Ni uno ni otro ayudan a enfrentar el problema.

Algunas mentes se bloquean y otras se desquicias. “La loca de la casa” como llamó Santa Teresa a la mente, suele ocasionar reacciones psicológicas que conducen a la irracionalidad…

Por eso, aquí vale citar una máxima del taoísmo: “No creas todo lo que tu mente piensa”.

La sobreinformación acerca del coronavirus inunda las redes sociales y los medios noticiosos. Una parte considerable de ella no se analiza, confronta, sopesa y digiere. Tener muchos datos que no se procesan, “indigesta la mente”.

Mucha gente replica y multiplica información que no valida. Ante ello, el sentido común se convierte en el menos común de los sentidos.

Sensatez es el antídoto, con un buena dosis sensibilidad e inteligencia.

La ciencia y práctica médica avanzan. No desdeñemos, interrumpamos ni contaminemos imprudentemente su trabajo.

LA PALABRA DE HOY: PSICOSIS

De origen griego, psicosis se integra de 'psykhe' que significa alma y el sufijo -osis / conversión, formación e impulso.

Es un trastorno psíquico que altera la personalidad y el sentido de la realidad. Puede ser temporal como fenómeno colectivo (como compras de pánico); pero, llega a ser constante en mentes psicóticas (como delirio de persecución).

La psicosis o histeria colectiva se caracteriza por un comportamiento obsesivo ante eventos sociales que desbordan los ánimos.

POR LA RADIO: “LA GUERRA DE LOS MUNDOS”

Un domingo de octubre de 1938, a las 9 de la noche, Orson Wells provocó en Nueva York un aterrador episodio de psicosis colectiva al narrar con extraordinaria verosimilitud la llegada de extraterrestres a la tierra.

Era ficción, pero muchas personas experimentaron desde gran inquietud hasta verdadero pánico. El poder de la radio se hizo presente y se potencializó con el genio de Orson Wells y un magistral guión escrito con Howard Koch, quien más tarde escribiría el de Casa Blanca.

La novela, “La guerra de los mundos”, escrita por George Wells en 1898, sirvió de materia prima para recrear la invasión que puso a “La urbe de hierro” a temblar. La gente reportó luces en el cielo y no faltó el que juró haber visto a los marcianos.

Pero, lo que ahora nos sucede con el COVID-19 no es fantasía. Así es que, si no es verdaderamente indispensable salir, su casa es el mejor lugar para protegerse. Y, sobre todo, mantenga la sensatez y no se contagie de imprudente psicosis.

* El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad