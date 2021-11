El 2 de noviembre en el “día de muertos” dió inicio el Proyecto Pinole, el gran reto del maratonista mexicano German Silva que, a sus 52 años de edad, estará haciendo historia con el recorrido más grande jamás realizado por un corredor en México: Se trata de correr de punta a punta por la República Mexicana, desde Tijuana hasta Cancún, alrededor de 4,500 kilómetros divididos en recorridos de entre 40 y 50 kilómetros por día, descansando un día por semana. La gran travesía dio inicio en Playas de Tijuana, el pasado martes a las 8.00 am, recorriendo un kilómetro desde el muro divisional con Estados Unidos en la playa para luego dirigirse a la carretera escénica donde pasando por Rosarito, Puerto Nuevo y las Dunas del Ejido Primo Tapia, German Silva acompañado de un equipo de apoyo, además del corredor tarahumara Silvino Cubesare, y el gran maratonista mexicano Isidro Rico, llegaron en su primera etapa al Ejido Venustiano Carranza, recorriendo 52 kilómetros. El recorrido lo siguieron el miércoles 3 de noviembre hasta Ensenada, con algunos tramos de terracería. El plan es llegar hasta Santa Rosalía, transbordar en Ferry a Topolobampo, Sonora y seguir por el estado de Chihuahua en el gran reto de Germán, esperando concluirlo en marzo del 2022 en Cancún. Y como dice German Silva, el principal objetivo no es una medalla “El objetivo es correr por México; para mostrar la grandeza de nuestro país, correr por playas, desiertos, montañas y ciudades. Unir a México en su diversidad geográfica, su cultura, en su gente de norte a sur, de este a oeste y de corazón a corazón” ¿Y por qué llamar Pinole al proyecto? Tomando el dato en la página oficial del Proyecto: El Pinole, es uno de los principales alimentos de los corredores tarahumaras. Contiene minerales como hierro, fósforo y magnesio, además de ser una fuente principal de hidratos de carbono. Evita el estreñimiento, reduce el riesgo de anemia del deportista, es un antioxidante natural, bajo en calorías y no contiene gluten. En un viaje a la sierra Tarahumara para entender cómo es que estos mexicanos sorprendentes pueden recorrer distancias sorprendentes, Germán encontró un alimento común entre todos los corredores Tarahumaras, el Pinole, mismo que desde ese entonces Germán adoptó como parte esencial de su alimentación debido a su alto nivel nutrimental, además de otras propiedades como ser un antioxidante natural, bajo en calorías y no contiene gluten. Y algunos no muy enterados del atletismo mexicano se preguntarán; ¿Quién es German Silva?, les diremos que German (mi tocayo) entre sus grandes logros, fue el ganador del Maratón de Nueva York en dos ocasiones en los años 1994 y 1995, fue subcampeón mundial de Media Maratón en 1994, representó a México en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 donde fue sexto en los 10,000 metros, además en los Olímpicos de Atlanta 1996 fue sexto también, pero en el Maratón. Después se dedicó a correr ultramaratones internacionales con gran éxito Actualmente entre sus muchas actividades, aparte de ser entrenador y forjador de talentos se desempeña como conferencista con la misión de transmitir la motivación y superación individual y de equipos de trabajo.