Protestan por firmar a Bauer por 102 MDD

-o-o-o-o** El catcher colombiano de Arjona, Bolívar, Ronaldo Hernández, llega a los Medias Rojas con una aureola tal, que un scout me dijo…: “En el bate y en el brazo, este muchacho tiene con qué ser el Johnny Bench de esta época”. Ronaldo, de 23 años, fue producto de un cambio de cuatro peloteros que llevó los Rays a dos prospectos del pitcheo del Boston. En cinco años por las menores, Ronaldo ha bateado para 293, 41 jonrones, 218 impulsadas… ** Bartolo Colón, quien celebrará sus 48 años de edad el 24 de mayo, no jugó en 2020, porque lo habían contratado los Acereros de Monclova, y no hubo temporada mexicana debido a la pandemia. Pero esta vez sí viaja a México, aún cuando quiere retirarse lanzando para los Mets. Acaba de expresarle a Marly Rivera, de ESPN...: “Los Mets fueron para mí algo especial. He jugado con 10 equipos de Grandes Ligas, pero la manera como los demás peloteros de ellos me trataron, igual que los grandes ejecutivos y hasta el personal de la cocina, ¡todos!, fue de asombro. Y los fanáticos de los Mets son los mejores del mundo. Si pudiera decidirlo, me retiraría lanzando con los Mets. Con ellos deseo terminar mi carrera”.

-o-o-o“Algunas relaciones amorosas terminan muy bien… pero otras terminan en matrimonio”… La Pimpi.-o-o-o-o** Las ligas menores serán completamente diferentes este año. Para comenzar, en vez de más de 400 equipos, serán solo 120, cuatro de cada organización, uno clase A baja, otro clase A alta, uno doble A y el otro triple A. Antes hubo hasta 12 equipos de una casa. Las franquicias serán cercanas a la sede del equipo grande. Todas las triple A, a unas 200 millas… ** En Los Ángeles, fanáticos y periodistas han protestado por la adquisición de Trevor Bauer por los Dodgers, no obstante que el derecho, de 30 años, ganó el Cy Young el año pasado, con 5-4, 1.73. Alegan que esa fue una temporada chucuta, que no dice lo que puede lograr el hombre abriendo 35 juegos en vez de 11. Y señalan cómo en 2019 tuvo finales horribles, de 2-5, 6.39. El presidente de operaciones de beisbiol de los Dodgers, Andrew Friwdman, se dice sorprendido por tal desacuerdo, “ya que en 2019 estuvo lesionado, y si se trata del mejor pitcher agente libre”. El problema mayor es que lo han firmado por 102 millones de dólares para tres temporadas, así, 40 millones 2021, 45 millones 2022 y 17 millones 2023…

