¿Propaganda? No. Se llama narcoterrorismo

Formé parte de una generación de periodistas que escribimos durante muchos años sobre temas de inseguridad y violencia. Lo hicimos no sin cierto temor, pero sí con la confianza de que mientras no mintiéramos ni nos comprometiéramos, nuestras vidas y escasos bienes serían respetados. Por parte de nuestros directivos, la recomendación era seguir siendo periodistas y no convertirnos en policías, ministerios públicos y mucho menos en jueces. Mantenernos siempre en lo informativo, sin caer en lo especulativo. Compromisos, solo con los lectores.

Durante muchos años la dinámica funcionó. Las fuentes policiacas y de justicia (no comunicados ni ruedas de prensa programadas y a modo) alimentaron positivamente esa relación ganar-ganar. Nosotros ganábamos notas exclusivas, y ellos, los jefes, ganaban escalafones. Igual que hoy, hubo nombres de funcionarios relacionados con altos capos del narcotráfico que hicieron dinero y se retiraron. Muchos ya murieron y otros siguen viviendo sin preocupaciones económicas ni mantas amenazadoras.

¿En qué momento cambió todo? ¿Qué detonó la violenta reacción de los grupos criminales en contra de cuerpos policiacos, jueces y políticos, incluso con la prensa? Un conocido narcotraficante que hoy cumple condena en una estrecha y fría celda de alta seguridad en Estados Unidos me confió que la violencia inició cuando las diferentes fuerzas policíacas abandonaron esa sociedad para hacer su propio negocio. El problema, dijo, comenzó cuando esos representantes de la ley detenían los cargamentos de droga, consignaban a los detenidos, robaban parte de los decomisos y luego los comercializaban. Fue ahí, cuando policías y soldados, de cómplices pasaron a competencia, cuando México comenzó a teñirse de rojo.

De esa conversación han transcurrido más de 30 años. Y, a decir verdad, lejos de mejorar, las cosas han empeorado. Las políticas públicas que se han seguido en materia de combate a la delincuencia organizada en todas sus modalidades no han funcionado. Por el contrario, la crueldad y virulencia de los ataques se han recrudecido y extendido por toda la república. La familia, mujeres y niños incluidos, no se respeta. Mucha crueldad, mucho dolor, demasiado luto.

Los abrazos, aunque se moleste el presidente López Obrador, no han funcionado. Ni funcionarán. La sociedad vive atemorizada. La delincuencia organizada ya le tiene agarrada la medida desde el “culiacanazo”, cuando ordenó dejar en libertad a Archivaldo Guzmán. Vendrán golpes

“espectaculares”, sí, con la detención de los ahora llamados “generadores de violencia” que en realidad no son “tiburones”, sino apenas “charalitos” en el mar de la delincuencia. Podrían aumentar los decomisos de droga por parte del Ejército, pero poco tocarán los envíos del Cártel de Sinaloa. Los acuerdos, como sinónimo de abrazos, molestan a quienes no fueron invitados a la mesa del señor. Y eso genera más violencia.

Por eso, intentar minimizar el impacto logrado entre la sociedad mexicana por los ataques simultáneos del pasado 12 de agosto que dejó al menos 10 muertes y docenas de vehículos incendiados en varios estados del país, incluyendo Baja California, no debe tomarse a la ligera. Mal hace la maquinaria oficial en poner a sus funcionarios a parlotear y/o repetir como cotorras el discurso presidencial. Pretenden callar con estridencias lo que el miedo grita con su silencio.

No, señores, esos actos criminales no son propaganda ni sus autores propagandistas. Son delincuentes a los que a la autoridad les corresponde identificar y juzgar. Y no nos referimos a los adictos enfermos que fueron detenidos como autores materiales de la incendiaria “propaganda”, sino a quienes les pagaron y ordenaron llevar a cabo los ataques. Entiéndanlo así, fuerte y claro. No es propaganda, sino una advertencia bien estructurada y sincronizada.

No se trata de ser adivinos ni agoreros del desastre. Pero si los propagandistas deciden subir de nivel de exigencia, el siguiente paso ya no será ni carros, camiones, ni Oxxos. El narcoterrorismo pondrá en la mira poliductos, gasoductos, bancos del bienestar, refinerías, trenes, aeropuertos, puentes, personajes públicos, políticos y sus familias. Y lo lograrán, por más guardias nacionales y soldados muevan por todo el país, atemorizando al ciudadano y alejando al turismo.

Si antes la violencia arrancó cuando los cuerpos policiacos y militares traicionaron a quienes protegían, hoy los acuerdos con un solo grupo criminal, al que le han dado tanto poder que controla la política en muchos estados y, posiblemente, hasta tenga una silla en la mesa de seguridad en el mismo Palacio Nacional, ha multiplicado la irritación de quienes han sido desplazados del nuevo modelo de negocios.

El 12 de agosto del 2022 fue solo un aviso. Lo mejor, ya lo dijo López Obrador al iniciar su mañanera del pasado 30 de junio, “…es lo peor que se va a poner…jajajajaja”.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios