Promesa incumplida

Este domingo es el último día de la gestión de David González Camacho como director del instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el Inde. Cuando recibió el nombramiento por parte de Jaime Bonilla Valdez, que también termina su periodo como gobernador del estado, apuntamos que los deportistas deberían darle el beneficio de la duda a David y dejarlo y trabajar. En el ambiente deportivo de Tijuana se decía que todo el apoyo sería para el beisbol, disciplina que conoce muy bien González Camacho y desgraciadamente así fue. Los más contentos con el nombramiento fueron los beisbolistas, ya que David declaró, en el arranque de su gestión, que sacaría de la Asociación Estatal de Baja California al presidente, Freddy Armando Lugo Valenzuela. Este domingo es el último día de la gestión de David González Camacho como director del Ins

En unos de los Apuntes, señalábamos que los únicos que podrían remover de la presidencia al paladín eran los presidentes de ligas, por ser una asociación civil la de béisbol. En aquellos días, gente de prensa del Inde nos solicitó el número telefónico de nuestro celular y pensamos que era para agregarlo a su base de datos o algo así. Pero no, lo pidió David y nos llamó, para decirnos que estábamos equivocados, que la ley lo facultaba para quitar a los presidentes de asociación y que sólo el Inde estaba facultado para armar las selecciones que representarían al estado en eventos nacionales. El paladín ni se tibió, sabiendo que nada podría hacer el director del Inde contra él y prefirió manejarse en un perfil bajo y dejar pasar el tiempo para volver a las andadas, lo que podrá hacer a partir del lunes. Con eso de la pandemia, la Federación Mexicana de Beisbol canceló los eventos nacionales y las únicas selecciones que armó el Inde fueron las que participaron en los Juegos Nacionales Conade, competencias a las que González Camacho no quería enviar a las delegaciones de Baja California, pero cedió ante la presión de los padres de familia. En dos ocasiones, a causa de la pandemia, se cayeron eventos internacionales de béisbol femenino, para los que fueron acondicionados los campos Ángel Camarena Romo y Luis García, así que la Liga Amateur de Béisbol de Tijuana sí fue beneficiada con la millonaria inversión. Hubo doble intención con la remodelación de los campos, utilizarlos en los eventos que no se hicieron y que el Camarena Romo fuera casa de los Industria

les de Otay, escuadra que participará en la próxima temporada de la Liga Norte de México. Mucho hemos escuchado que la directiva del circuito escarlata, a cambio de las obras, firmó un documento que beneficia en todo a la organización de los Industriales, en la que, presumiblemente, David es uno de los inversionistas. No sería la primera vez que González Camacho fuera propietario de una franquicia profesional de béisbol, ya que en sociedad con Belisario Cabrera Armenta tuvo a los Potros de Tijuana en la Liga Mexicana, aunque finalmente salieron de bronca. Algo debe haber de eso, pues un dirigente de los Industriales declaró que cambiaran el nombre al Ángel Camarena Romo, que desde que estaban en la Zona Río, ha sido el escenario principal del circuito colorado. Ya en la recta final de su gestión, David se sacó de la manga un torneo de las américas, en el que la representación mexicana disputó el cetro con Puerto Rico. Ignoramos quien lo aconsejó, pero le cortó el cuello a personal valioso del Inde y quienes llegaron con él no pudieron o no quisieron ayudarlo o David no se dejó ayudar. Lo que no se puede negar es que le quedaron muy grandes los zapatos de Saúl Castro Verdugo, que por muchos años tuvo al deporte de Baja California entre las potencias a nivel nacional. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, hay que continuar con los cuidados, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, que la pandemia sigue entre nosotros.