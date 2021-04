Problema grave

La semana pasada, en el programa de televisión “Beisbol sin Fronteras” le comenté a Anuar Yeme de la llegada de Yangervis Solarte a los entrenamientos de Toros de Tijuana.

El venezolano, que no hace mucho cubría la tercera base con Padres de San Diego, reportó al estadio Chevron para la pretemporada.

El conjunto fronterizo tiene ahora en el cuadro interno a Efrén Navarro y Ricky Álvarez en la inicial; a Isaac Rodríguez en la intermedia; José Guadalupe Chávez y Daniel Castro en las paradas cortas, mientras que a Luis “Cochito” Cruz en la esquina caliente.

La pregunta que le hice a Anuar Yeme fue muy sencilla:

¿Dónde va a jugar Yangervis Solarte?

Luego de analizar la situación, mi amigo comunicador contestó:

“Pues que aprenda a jugar los jardines”.

Por supuesto que eso no va a ocurrir y no porque el venezolano no pueda competirle a Leandro Castro, Junior Lake, Johnny Davis, Yordani Valdespín o Pete O’Brien en las praderas, sino porque esa no es su posición natural y seguramente Vizquel tiene otros planes para él.

Me queda claro que la respuesta de Anuar Yeme fue en tono de broma y resultado del “agradable problema” que tendrá el cuerpo técnico de Toros de Tijuana para definir su roster y luego su alineación titular.

El propio “Cochito” Cruz lo dijo la semana pasada.

“En este equipo de Toros hay mucho talento. En cada posición hay dos jugadores que son titulares en sus equipos de invierno”

Y tiene mucha razón.

En la primera base están Ricky Álvarez, titular con Venados y Efrén Navarro con Tomateros.

En la intermedia está Isaac Rodríguez quien alinea diario con Cañeros, aunque lo hace en la antesala o donde lo pongan.

En las paradas cortas de Toros está José Guadalupe Chávez de Tomateros y Daniel Castro de Águilas, mientras que en tercera base Luis Alfonso Cruz de Naranjeros y a todos ellos súmele a Yangervis Solarte.

¿Difícil verdad?

Si le seguimos tenemos a los dos receptores Xorge Carrillo y Gabriel Gutiérrez de Águilas y Charros de manera respectiva.

Y de los jardines mejor ni hablamos porque la situación está igual o más complicada.

Entonces, lo invito a usted que le haga un rato al manejador y aliste su defensiva titular para Toros de Tijuana. Hay muchas opciones y la mejor alineación es la suya, sólo habrá que compararla con la que presente Omar Vizquel el 21 de mayo.

Ayer pudimos ser testigos del primer juego interescuadras de Toros de Tijuana y fue muy entretenido el enfrentamiento que se desarrolló en el estadio Chevron y que usted podrá encontrar en nota aparte en este diario.

Antes de que se me pase, quiero comentarle que hoy a las 11:00 horas los Toros de Tijuana y el Salón de la Fama del Deporte de Tijuana le harán un reconocimiento muy especial a Óscar Robles, al develar una escultura en el jardín en el que se encuentra el recinto histórico.

Robles fue el sexto nacido en Tijuana que cumplió el sueño de jugar Grandes Ligas y años después se retiró como pelotero con Toros de Tijuana, marcando el final de su carrera con el campeonato del 2017. También dirigió al equipo en 2018 y 2019.

Muchas felicidades al “paisano”, lo tiene bien merecido, ya que es uno de los jugadores más queridos por la familia beisbolera de la ciudad.

Por último, quien lució fuerte en su primer “Live BP” fue el dominicano Fernando Rodney al subirse a la lomita para lanzar rectas que alcanzaron las 96 millas por hora.

Cuídese mucho. Que le vaya bien.

Nos vemos en la parte alta del estadio Chevron SDQ

