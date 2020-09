Problema en puerta

Tras publicarse en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional para desaparecer el Consejo de la Judicatura, con lo cual el Ejecutivo podrá designar magistrados a través de una terna, hay varios aspirantes que ya se frotan las manos por considerar que serán bendecidos con el “dedazo”.

Uno de ellos que se siente ya con el cargo en la bolsa es Salvador Avelar Armendáriz “El Pony”, fiel incondicional del diputado de sangre panista, pero actualmente morenista, Juan Manuel Molina García.

Pero hay quienes consideran que la designación de nuevos togados por parte del Ejecutivo de momento no será tan sencilla ni tan rápida, puesto que ya estaban avanzados los procedimientos para designar a quienes ocuparían las vacantes de Marco Antonio Jiménez Carrillo, Félix Herrera Esquivel y Víctor Manuel Vázquez Fernández.

Los procedimientos los inició el Consejo de la Judicatura, con los exámenes psicométricos, teórico y práctico, así como las entrevistas. Las listas de quienes aprobaron esas etapas ya están en poder del Congreso del Estado, quien de acuerdo a las convocatorias efectuadas en su momento, tendrán que hacer la designación de magistrados.

Dicen quienes saben de esto que si por alguna causa el Ejecutivo manda las ternas, como lo anunció en una conferencia dominical en Mexicali, seguramente los participantes en los concursos realizados por el Consejo de la Judicatura para que éstos sean respetados.

De esa manera podrían quedar “congeladas” las ternas enviadas por el Ejecutivo y seguramente al final los Tribunales Federales les darían la razón a los promoventes del amparo.

Hay abogados que consideran que quizá sea necesario que el Ejecutivo espere a que se desocupen otras plazas de magistrado para poder hacer los nombramientos a través de las ternas.

Claro que hay a quien se le queman las habas para que el Ejecutivo haga esos nombramientos, porque sienten que serán elegidos para ser magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Del “Face”

El que andaba con la sangre hirviendo el viernes pasado es el regidor perredista de Mexicali Fernando Rosales, puesto que el video de una transmisión en vivo en Facebook donde hacía cuestionamientos al tesorero del Ayuntamiento fue “tirado” de esa red social.

Luego de investigar, confirmó que Facebook no “bajó” el video, así que tiene la sospecha que un “duende” de internet ´metió mano en su cuenta para hacer desaparecer el mencionado video que ya tenía como 50 mil reproducciones.

Bajo investigación

Donde no paran los escándalos es en el municipio Tecate, y es que la Alcaldesa Zulema Adams Pereyra no sale de una para ya entrar en otra. Recientemente el Sindicato de Burócratas del pueblo mágico presentó una denuncia penal en contra Adams Pereyra por los delitos de Abuso por Pretensión, Peculado y Abuso de Autoridad, pues los familiares de los burócratas fallecidos en los últimos meses no han recibido el dinero que por ley les corresponde de la caja de ahorro.

Y es que cada catorcena, a los empleados de base se les descuenta directamente de la nómina, dinero para su caja de ahorros, lamentablemente, por enfermedad, accidente o la pandemia, se han presentado algunos fallecimientos entre los integrantes del sindicato, lo que ha que sus deudos se vean en la necesidad de pedir estos ahorros para solventar los gastos extraordinarios.

De acuerdo a la denuncia, los descuentos que hacen religiosamente en el Ayuntamiento, no han sido reportados al Sindicato (quien realmente manejaría la caja de ahorros) lo que ha hecho que la caja de ahorros de los burócratas presente los niveles más bajos de su historia, es decir, el dinero se les descuenta en el Ayuntamiento pero no lo entregan al Sindicato, por lo que los burócratas lo han considerado un desvío de recursos o peculado y abuso de autoridad, por lo que presentaron la denuncia que tiene como Número Único de Caso el 0203-2020-03227/RAC, la cual fue presentada por la dirigente sindical Rosa Isela Mercado García.