Primer juego nocturno duró apenas 1:35

Como todos los miércoles hoy es Día del Correo. Por favor, infórmame desde cuál pueblo o ciudad escribes. Muchas gracias.

Yoshnando Brocone, de Santiago de Cuba, pregunta…: “¿Es verdad que un bigleaguer conectó solamente dos jonrones en su carrera, uno en su primer turno y el otro en su turno final?”.

Amigo Yoshi…: Cierto. Fue John Miller, primera base y leftfielder, bateador derecho. Sacó, uniformado de Yankee, su primer cuadrangular, en 1966 y el otro con los Dodgers en 1969.

Camilo Riera Ch. de Caracas, pregunta: “¿Cuántos mánagers han sido elevados a Cooperstown?”. Como mánagers, han sido elevados, 23…: Walter Alston, Sparky Ánderson, Bobby Cox, Leo Durocher, Rube Fóster, Ned Hanlon, Bucky Harris, Whitey Herzog, Miller Huggins, Tony LaRussa, Tom LaSorda, Al López, Connie Mack, Joe McCarthy, John McGraw, Bill McKechnie, Wilber Róbinson, Frank Selee, Billy Southworth, Casey Stengel, Joe Torre, Dick Williams Earl Weaver… Otros nueve fueron elevados como peloteros, pero terminaron siendo mánagers, Yogi Berra, Lou Boudreau, Bob Lemon, Frank Robinson, Red Schoendienst, Rogers Hornsby, Nap Lajoie. Dos que ya eran mánagers, fueron elevados en 2015, pero por sus carreras como peloteros, Ryne Sandberg con los Phillies y Paul Molitor de los Twins. Gerardina M. Acosta, de Cancún pregunta: “¿Puede, por favor, publicar pormenores del primer juego de Grandes Ligas nocturno?”.

Amiga Dina…: Ocurrió el viernes 24 de mayo de 1935 en “Crosley Field”, de Cincinnati, ante 20 mil 422 espectadores. Los Rojos les ganaron a los Phillies 2-1, en una hora 35 minutos, sin reloj frente a los pitchers, ni limitación de la visitas a la lomita, ni obligación de hacer mínimo de tres outs por cada lanzador, ni nada ordenado por Rob Manfred, ESPN ni FOX. Pitcher ganador, Paul Derringer, el derrotado, Joe Bowman. Mario Rivadavia, de Mérida, Yucatán, pregunta: “El caso no resuelto, de David, Ortiz herido a tiros, la complicación porque fue muerto a balazos, recientemente, el principal acusado, y el hecho de que David es propietario de discotecas en Santo Domingo, ¿le perjudicará en los votos para el Hall de la Fama?”. Amigo Mayo…: No lo se. No lo he tratado con los compañeros electores. Amanecerá y veremos.

