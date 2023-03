La que se encuentra en la cuerda floja es la delegada de la Secretaría del Bienestar en Rosarito, Mayra Robles Aguirre, y es que según comentan las filosas lenguas del ayuntamiento, por fin ha dado resultado la campaña de rumores, chismes y maledicencias en contra de la hermana del “Tito” Robles, ex alcalde de Rosarito. Dicen que hace algunos días el secretario del Bienestar en el Estado, Netzahualcóyotl Jauregui Santillán, recibió las quejas en contra de Mayra Robles, en un evento donde se entregaron tarjetas de apoyo, pero él mismo solicitó a Robles Aguirre no estar presente a petición de la alcaldesa Araceli Brown, así que no se pudo defender.

Ella sigue despachando en esa delegación, pero su futuro es incierto pues no se sabe cuánto podrá aguantar las presiones, sobre todo cuando su jefe parece que ha dado todo el apoyo a Brown Figueredo, bueno al menos en apariencia. La alcaldesa de Rosarito dicen que busca hacerse de esa estratégica posición, como la tuvo en su anterior periodo de gobierno y por supuesto, quiere más, porque también ha emprendido una embestida en contra de Angélica Hernández, subdelegada de Bienestar Federal, quien por cierto la acusó de presiones para obtener los padrones de esa dependencia, lo que la obligó a hacer maletas y abandonar la sede que se tenía en el ayuntamiento y ahora andan batallando porque les negó el permiso para entregar los apoyos federales a los adultos mayores en la Unidad Deportiva Ernesto Ruffo Appel.

¿Será rebatinga?

Dicen los que saben de política, que para Brown Figueredo hacerse de los padrones de beneficiarios de los programas estatales y federales, representa una cuota de poder, porque en realidad el ayuntamiento no tiene muchos recursos para repartir apoyos que más adelante podrían representar votos.

Angélica Hernández ha tenido todo el apoyo de Alejandro Ruiz Uribe, delegado único en B.C., ¿pero Mayra Robles tendrá el apoyo necesario para permanecer en la posición? Al tiempo.

Mantienen registro

El Tribunal Electoral ratificó el registro del partido Fuerza por México en Baja California el día miércoles 1 de marzo, quedando sin efecto las impugnaciones de los partidos Encuentro Social, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y del Trabajo.

Diego Lara Arregui, representante de FXM ante el Instituto Estatal Electoral, celebró la decisión del tribunal y se dijo respetuoso de todas las fuerzas políticas.

Con esto el partido rosa se mantiene en la boleta electoral para los próximos comicios.

Siempre sí

El Sindicato de Burócratas de Mexicali sigue con cambios en el interior y el pasado miércoles por la tarde, se tomó la decisión por medio de una asamblea, que se le diera a Selene Cota las riendas del comité seccional del Sindicato.

Manuel Guerrero Luna, líder estatal del Sindicato, encabezó la asamblea en la que comentan se le otorgará el próximo lunes 6 de marzo el control a la planilla Amarilla para que encabece a los trabajadores de Mexicali.

Eso sí, la planilla no podrá tomar protesta debido a los procesos jurídicos que siguen en el sindicato por lo que tendrán que esperar para que todo el proceso sea completado.

Hay que recordar que el pasado 9 de febrero se llevaron a cabo las elecciones de los burócratas, en la que salió ganadora la planilla que encabezaba Selene Cota, pero ella no pudo estar en la boleta por tema de estatutos, pero al otorgarle un juez una suspensión para que pudiera participar ahora reclamó su lugar

A ver qué pasa en los próximos días ya que parece que los cambios están a la orden del día en la burocracia mexicalense.