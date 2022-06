Presidenciables con Covid

A través de twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que salió positivo a Covid, por lo cual estará trabajando desde casa.

Aclaró que no hay de qué preocuparse, pues solo siente como si tuviera catarro. Lo que si es que el domingo, estuvo en Guadalajara, en un encuentro con legisladores y regidores de Morena, que reunió a muchas personas.

Entre quienes lo acompañaron, estuvo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien envió algunas fotografías de su participación en ese encuentro. En las imágenes sale sentada al lado del canciller e incluso, saludándolo de abrazo.

Hace unos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también notificó que dio positivo a coronavirus.

Así que tal parece que aquellos que suenan para ir tras la candidatura a la Presidencia de la República por Morena, ya tuvieron su primer “estate quieto”, aunque sea por unos días, esto luego de andar en eventos masivos.

FLORES PARA SONORA

Como reguero de pólvora se empezó a propagar ayer la versión de que el ex comisionado de la Guardia Estatal de Investigación y Seguridad (GESI), Carlos

Alberto Flores, se incorporaría en el estado de Sonora como comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Se debe recordar que Flores es un viejo conocido en Baja California, desde su paso por la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP), cuando tuvo que renunciar por haber sido “atorado” en los Estados Unidos por adquirir armamento de manera ilegal en una feria de las armas.

Después desapareció del mapa y reapareció en la ya también extinta Policía Federal. Se supo de él tras su participación en el operativo de captura de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019, a quien tuvieron que soltar por órdenes del Presidente de la República porque el cártel de Sinaloa doblegó al Estado Mexicano.

Ya después Flores reapareció en Baja California, en la administración estatal de dos años, como comisionado de la GESI, de donde salió al iniciar el nuevo gobierno.

Así que ahora corre la versión de que nuevamente se colocará en la nómina gubernamental, pero en el vecino estado de Sonora.

Habrá que ver como reacciona la tropa al enterarse de la posible llegada de Flores como comisario de la AMIC.

DESCONFIANZA

No cabe duda que hay agentes de corporaciones policiacas e incluso administrativos, como los del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que parecen no seguir las instrucciones del Presidente de la República, en el sentido de no ser prepotentes, no maltratar a los ciudadanos, no mentir y no robar. Aparte de no dar “espectáculos” en la vía pública.

Nada más como muestra un botón, uno relacionado con el SAT en Mexicali.

En el primer caso, ayer por la tarde, a eso de las 15:20 horas, las personas que estaban cerca de la garita centro vieron que salieron varias patrullas del SAT para interceptar un auto frente al hotel Del Norte.

Cualquier creería que iban tras los que robaron los contenedores en Manzanillo. Pero no, con tácticas agresivas detuvieron un vehículo manejado por una adulta mayor, otra mujer de menor edad y un varón.

El auto salía de Calexico y le tocó el semáforo verde, por lo que la conductora siguió su camino. Pero uno de los agentes del SAT identificado como Luis Ángel vio que el varón en el vehículo era una persona con la que tuvo problemas meses atrás.

Así que aunque el auto había pasado le hizo señas a sus compañeros para perseguir e interceptar por “sospechoso”. Hubo alegatos, llegó la Policía Municipal, los del SAT intentaban justificar la detención sin argumentos, hasta que finalmente tuvieron que dejar irse a los ocupantes del auto “sospechoso”.