En medio de la pandemia y estando el semáforo naranja en Baja California, se autorizó una carrera presencial en Rosarito y es que no será como las carreras habituales, tratando de evitar aglomeraciones y posibles contagios. Se trata de la CO RUN AVIRUS 5K organizada por la Asociación Student-Athletes, una carrera que no será competitiva, con salidas en bloques divididos en 5 diferentes horarios, arrancando desde las 7.00 am hasta las 11.00am. La ruta cada corredor la va a determinar, pero tendrán que cumplir el reto de llegar a 10 estaciones siguiendo un mapa en el orden que prefieran, hasta llegar de nuevo a lugar de la salida que será el Parque Abelardo Rodríguez. Las 10 estaciones son lugares emblemáticos y conocidos de Rosarito como el muelle o el Hotel Festival Plaza.

El límite de participantes será de 500 corredores a los cuales se les regalará una medalla siempre y cuando cumplan con las 10 estaciones y lleguen a la meta. El costo es de 170 pesos y lo recaudado será a beneficio de la asociación que organiza el evento y que siguen luchando por construir el primer campo de fútbol americano en Rosarito, además de realizar campañas y promociones para inculcar el hábito del ejercicio, la actividad física y la buena nutrición.

El evento ha causado buena expectativa, resulta muy interesante por la logística y puede abrir las puertas para la realización de carreras pedestres presenciales en el estado, eso sí, sin descuidar las medidas sanitarias necesarias, de cualquier manera ha habido comentarios alegando que no es prudente llevarla a cabo por las condiciones de la pandemia que existen actualmente. Esperemos que se pueda realizar sin contratiempos.

Por lo pronto en la región se siguen organizando carreras virtuales, algunas muy ambiciosas como la de Raúl Quiroz que dirige el grupo Mx Virtual Run llamada “Me activo por México” un evento virtual a nivel nacional que consiste en correr 10 km por cada estado de la República Mexicana, iniciando en el mes de marzo cubriendo 50km por los estados de Baja California Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.

Algunos corredores han tenido la duda si es que hay que ir a correr a cada estado los 10km, pero no es así, se trata de correr a nombre o en honor de cada estado y bueno, se espera la participación de corredores de todo México.

El Imdet ya abrió registros para la cuarta edición del Serial Delegacional siguiendo con la modalidad virtual ahora entregando la medalla con la letra “U” que formará parte de la frase “Tijuana tiene prisa 2021” una vez que se concluya con las 9 carreras del Serial.

Se espera que participen ahora más corredores, pues después de la primera fecha presencial del 2020, en donde corrieron hasta cerca de 7 mil, las versiones virtuales no han tenido el éxito esperado, pues cuando mucho han participado mil personas.

Otros eventos virtuales que han llamado la atención es la de las 7 maravillas con un reto de 70 km a cubrir en 30 días, la Ice Run con tres distancias, la de Baby Yoda con 21k o 42k en 20 días, en Ensenada ya invitaron a la virtual de Running Adiction pero ahí el corredor escoge la distancia y claro para febrero que es el mes del amor y la amistad ya surgieron algunos eventos virtuales con ese tema.