Preocupa concentración

Cada día llegan más migrantes ucranianos y rusos a la garita de San Ysidro para pedir asilo humanitario, debido a la guerra que se vive en aquella zona.

Sin embargo, los trámites no son rápidos, así que poco a poco se han ido concentrando en la entrada peatonal a la garita de San Ysidro.

Ante el paso de los transeúntes regulares, al lado, se pueden ver personas que aguardan ser atendidos, pero para algunos ya esto va para días, incluso llegan con equipo para dormir y prácticamente acampar.

Esta concentración está preocupando ya a autoridades de ambos lados, sobre todo porque hace poco apenas quitaron el campamento de migrantes que durante meses estuvieron en El Chaparral.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a través de sus redes sociales, dijo que de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en promedio están llegando 20 personas de estos países a Tijuana cada día.

Ayer, acudió a donde se encuentran estos extranjeros, el director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, quien entregó a los ciudadanos rusos una carta donde los invitan a trasladarse a alguno de los albergues y no acampen ahí, pues no pueden dormir en un espacio público. También se les dice que tienen derecho a solicitar asilo, pero les recomiendan apoyarse con un abogado, además les recomiendan no intentar cruzar de manera ilegal al vecino país.

Todos son bienvenidos a Tijuana y cuentan con el apoyo del gobierno municipal para cualquier información, orientación o apoyo que necesiten, señala el documento. Y es que si el grupo llega a ser muy numeroso, las autoridades americanas podrían decidir tomar medidas más drásticas en ese punto de entrada, por cuestiones de seguridad.

Arma grupos

Dicen que quien busca congraciarse con el priísmo rosaritense es el ingeniero Jorge Hank, quien ayer sostuvo una reunión de acercamiento en conocido hotel de la ciudad con varios representantes que en su momento, se unieron a su causa y otros más, que pudieran aliarse.

Dicen los enterados, que la verdadera intención del ingeniero es crear un nuevo partido, pues parece ser que el PES, organismo político que lo llevó a contender por la gubernatura en las pasadas elecciones, no lo tiene del todo contento.

Así que anda armando grupos para lograr lo necesario e iniciar con los procesos que se requieren para dar entrada a un nuevo partido político y en una de esas, hasta se vuelve a candidatear para intentar de nuevo llegar a la gubernatura.

Si bien algunos consideran que pudiera ser algo apresurado, los que saben de política aseguran que el mejor momento para iniciar estas tareas, es precisamente éste, para ir formando los cuadros, pues el tiempo vuela.

Recurso de vuelta

Parece que el gobierno estatal no se andará con medias tintas en el tema de los 123 millones de pesos retenidos por una institución bancaria y que se destinarían para el proyecto de la planta fotovoltaica que daría energía al acueducto que lleva agua a la zona Costa del Río Colorado. Desafortunadamente para el proyecto, este no fue autorizado por el gobierno federal, motivo por el cual no se puede llevar a cabo, pero parece que a pesar de esto, las empresas privadas inmiscuidas en esto quieren recurso por indemnización.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar detalló que la empresa que realizaría el proyecto era la encargada de obtener los permisos, los cuales no logró.

Mientras que la institución bancaria que tiene el recurso, no ha devuelto el dinero a pesar de que hay una orden judicial por lo que el estado llegará hasta las últimas consecuencias para que se regrese el dinero y no se afecten las arcas estatales.