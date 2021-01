Pormenores de la vacuna

Vaya momento, entramos en un episodio donde nos llegan variantes del coronavirus pandémico junto con las vacunas. Ojalá y se conserve la civilidad y se sigan las indicaciones sanitarias. Si se vacuna con tino a un 20% de la población podríamos reducir hasta un 80% la mortalidad, es por esto que sí hay motivos para esperar recuperar mucho de la normalidad a corto plazo.

Puede haber un faltante de la vacuna de Pfizer, esto se debe a que están instalando un mecanismo que pronto les permitirá elaborar más de lo anticipado. Confío en la Secretaría de Salud y su estrategia de vacunación, el que tenga una mejor idea que lo diga. Si alguien conoce a una persona que entre en el perfil del momento para vacunarse habrá que empujarlo a que lo haga. Las resistencias y fantasías alrededor de la vacuna es el pan nuestro de cada día en la consulta. Abundan las falsas noticias y especulaciones, en realidad es un milagro de la ciencia que estemos contando con excelentes vacunas, si no tenemos más es porque no hay más para nosotros, por el secretario Ebrard no quedó.

En San Diego arrancaron la vacunación de mayores de 65 años y no tuvieron vacunas suficientes para realmente ejecutarla. El sistema de salud está colapsado, para no entrar en cuestionamientos diría que al límite. Muy mal momento como para necesitar terapia intensiva o un quirófano durante este año pandémico. Hay muerte colateral al Covid-19, y la muerte por él aumenta escalofriantemente día con día.

California sur y Baja California somos un foco de contagio al alza. Empezamos una ansiosa espera a que nos toque en la fila de la vacuna, obviamente alguien se colará, será señalado. A quien más hay que vigilar, si es necesario, forzar, es a los mayores de 50 o 60 años para que se vacunen en su momento.

Estuvo Chiapas en semáforo verde hasta el viernes y planeando vacunar de ya a los maestros para que regresen a clases presenciales. Como dice el presidente “yo tengo otros datos”, tengo familia por allá y me cuentan en Tuxtla un panorama rojizo. Acá bajará a naranja, ¿será? La OMS reporta un síndrome global de cansancio y consecuente bajar la guardia, está en nosotros reducir la mortalidad Covid, llegará un punto de vacunación que abrirá la movilidad, mientras tanto pueden morir muchos más, llevamos dos millones de muertos. Las nuevas variantes del coronavirus tendrán más transmisibilidad, hay que cuidarse aún más.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.