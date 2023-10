¿Por qué no haces un video-columna?

Esta es una pregunta que me hacen con frecuencia algunos de mis lectores, sobre todo durante los últimos dos o tres años. Tendrías –me dicen- una audiencia más amplia que sólo escribiendo. La gente ya casi no lee, ni los periódicos ni otra cosa. Prefieren los videos, es más fácil, más rápido y sencillo que leer, me subrayan.

Y todo eso es cierto. Como ya lo dijeron los clásicos, la imagen ha desplazado lo escrito. La tecnología ha sido decisiva en todo este proceso. Y en el caso de la información escrita, las redes sociales como Facebook, Twitter (ahora X), Instagram, etc., han desplazado a muchas otras fuentes. La imagen a través de las pantallas domina todo y el celular juega un papel central en este cambio.

Esta transformación privilegia lo rápido, los colores, el flashazo, permitiendo que el espectador pueda acceder al mundo de imágenes e información al que está expuesto. Las noticias por TV, por ejemplo, enumeran rápidamente un conjunto de acontecimientos en dos minutos, y hacen un embutido. Hablan de la violencia, de política, deportes y mil cosas más en media hora. Al final, el conductor o la conductora dice: está usted bien informado.

¿Lo está realmente? Por supuesto que no. Esto no es informar. Es vomitar frases y acontecimientos en un tobogán, sin orden y sin lógica, y sin el más mínimo respeto por la comunicación. Pero así están ahora todos los noticieros y todos los programas donde se vierte opiniones y comentarios de todo tipo.

Además de la velocidad y la brevedad, lo que domina también es el afán de entretener (por algo se le llama la industria del entretenimiento), y de evitar a toda costa que el espectador se aburra y cambie de canal, lo que significaría perder un cliente. Divertir, entretener, hacer las cosas simples y digeribles son las premisas de la nueva comunicación. Hay programas de análisis en donde mientras hablan los participantes, se trasmiten imágenes. Eso hace en El Financiero, por ejemplo.

Es la lógica del mercado mediático contemporáneo. Y también ahora de los video columnas, que se ajustan a esas reglas. Es más fácil y rápido para un político o un funcionario de gobierno subir un comentario a través de un video y trasmitirlo por las redes. Se esparce más rápidamente y su alcance es más amplio, aunque no necesariamente más efectivo.

Ahora los políticos más jóvenes se comunican a través de videos y de sus redes sociales. Cuando lo hacen, no se dirigen a los ciudadanos sino a sus fans o sus “seguiEl dores”, a los que dirigen frases bonitas y melosas.

Todos estos cambios favorecen enormemente a alguien que vende algo y quiere mantenerse en la competencia, así como a los políticos que quieren conseguir votantes. Pero no necesariamente sirven a los que tienen como actividad principal el de analizar la realidad social y política del país, o buscan promover el pensamiento entre la gente.

Algunos, para mantenerse vigentes, recurren ahora a los videos, pero las reglas que impone el mercado no son las mismas por las que se guían el análisis y la reflexión. El objetivo del análisis no es “desaburrir” a los espectadores o divertirlos ni tampoco transmitirles cápsulas de conocimiento, como se cree, sino el de propiciar el pensamiento.

El otro motivo por el que me resisto a hacer videos columnas es porque estamos ante un nuevo tipo de individuos que, al igual que otra cosa, consume información como cualquier otra mercancía, información chatarra que circula por todos los medios de comunicación. Es un individuo atrapado en las redes al que no le interesa informarse o conocer la realidad. Vive otra realidad.

Algunos autores que han teorizado un poco sobre esto, hablan de una “basurización social”, un individuo basurizado, una especie de prototipo del nuevo consumidor alentado por el mundo digital y el teléfono celular. Individuos que caminan, comen, corren, etcétera, viendo el celular.

El mundo de la información política también se ha “chatarrizado” por la nueva dinámica del mercado. A medida que la actividad política dejó de derivarse de los grandes proyectos ideológicos y se convirtió en una lucha por los puestos en el gobierno y el acceso al presupuesto público, su contenido también se ha vulgarizado.

Estamos en una nueva época y hay una generación que no cabemos en ella. Son malos tiempos para el pensamiento. Las nuevas tecnologías han traído enormes beneficios en muchos campos, pero en otros ha vaciado de contenido la vida de la sociedad y en especial el ámbito de lo político.

Por último, ¿cuál sería el objetivo de hacer una video columna para este nuevo público de oyentes y espectadores? ¿Con qué fin? ¿No sería caer en el mismo juego del mercado mediático?

* El autor es analista político.