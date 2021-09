Por qué mi voto para Luis Aparicio

-o-o-o-o

Hoy y mañana son Días del Correo. Pero, si no me informaste desde dónde escribes, lo lamento, no puedo contestarte. Hijo de gato… Es tremendo periodista.- El noticiero “Fort Morgan Al Día”, producido, editado y narrado por el periodista caraqueño, Germán Carías hijo, está nominado a los premios Ivoox. Fort Morgan es una población cercana a Denver, Colorado, donde Germán dirige un diario, además de manejar ese programa de noticias. La plataforma digital Ivoox, de España, es la más grande tribuna de podcasts en idioma español. José Gómez, de Banning, California, comenta: “Cuanta razón tuvo Ud. al no aceptar narrar juegos desde un estudio. Estuve viendo la final del beisbol mexicano, y la verdad, muy buena señal y muy buen beisbol, pero los narradores, !uuff!. Creo que son jóvenes, la verdad buenos para comentar sobre bebidas, comidas y música. Pero en el beisbol están perdidísimos, echan a perder todo con sus comentarios”. Carlos Araujo, de Salt Lake City, pregunta…: “¿Qué consideraste cuando votaste por Luis Aparicio, para el Hall de la Fama?”. Amigo Carlos...: Vi jugar a Luis desde los palcos de prensa, en los estadios, durante las últimas 14 de sus 18 temporadas. Fue el mejor shortstop de su época, resucitó el robo de base, que poco se usaba desde 1923, fue capitán de sus equipos, y así transformó a Medias Blancas y a Orioles hasta ser campeones. Jugaba para el club, no para sus números. Tampoco exhibía florituras innecesarias y poco serias. En su notable carrera, bateó 411 veces roletazos por la derecha para ser out él, pero arrimando corredores a segunda y a tercera bases. Beisbol ganador. Hoy también hubiera votado por él. Luis García T. de Mazatlán, pregunta: “¿Dónde puedo comprar sus libros?. Es que deseo regalárselos a mi papa”. Amigo Lucho: Mis libros se agotaron y por la pandemia y algunos detalles más, no ha sido posible lanzar nuevas ediciones. Estoy en espera de que mi querido amigo, Juan Carlos Valle Quintero, de “Servicios Editoriales Once Ríos”, de Culiacán, esté dispuesto a imprimirlos de nuevo. Te informaré. Miguel Luque, de Papelón, Portuguesa, pregunta: “Porque la base por bolas no se acredita como base alcanzada. Una base intencional, tal vez esté bien que no”. Amigo Migo: Se considera que el bateador no alcanzó la base con esfuerzo propio, sino que se la dieron. Fíjate que tampoco se le anota turno al bate. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

