¿Por qué hace daño la sopa Maruchan?

Desde hace años se sabe que las sopas instantáneas se han vuelto el pan de cada día para algunas familias mexicanas, ya que “nos sacan de apuros”, en esos días en donde no tenemos tiempo de preparar una comida completa, o para aquellos en donde no tenemos mucho dinero, sea cual sea la razón, seguramente en algún momento la has consumido ¿Estoy en lo correcto? Ahora para el día de hoy ya habrás escuchado que la PROFECO advirtió que ciertas marcas de sopas instantáneas violan las normas mexicanas y presentan publicidad engañosa, por ello se indicó sacarlas del mercado. ¿Cuáles fueron las marcas evidenciadas? La Buldak Cheese, OTTOGI RAYMON, J-Basket, MYOJO, Udon, Kraft, Nongshim, Knorr y SAPPORO. Para la “Buldak Cheese” se mencionó que tiene exceso de sodio, grasas saturadas, calorías y además viola una norma al tener una animación en su empaque, la “OTTOGI RAYMON” en su embalaje dice que contiene vegetales como el chícharo y la zanahoria, pero no incluye esta última. El resto de las sopas no cumplen con el etiquetado correcto, ya que no declaran información nutricional, algunas no tienen instrucciones en español y otras tienen tantos sellos de advertencia para su consumo que probablemente no regresen al mercado. Para el caso de la marca Maruchan se le atribuye uno de los ingredientes más nocivos que son el glutamato monosódico, ya que las personan que lo consumen en exceso suelen tener mayor dolor de cabeza, taquicardia, enrojecimiento del rostro y ansiedad, aunque

cabe aclarar que este ingrediente también lo contienen algunos jugos o cereales, ya que esta sustancia ayuda a darle ese sabor artificial al producto. También otro dato que se señaló sobre la Maruchan y la sopa Nissin cup noodles es el envase de unicel, ya que contribuyen a la contaminación ambiental porque su empaque tarda hasta 150 años en deshacerse, además, ¡aunque usted no lo crea!, hay personas que suelen meter este embalaje al microondas y lo malo es que este material al estar en contacto con ellas partículas que despide el horno para calentar, libera dioxinas, que con el tiempo pueden afectar el sistema inmunitario, (el sistema de defensa del cuerpo contra infecciones), si se consume frecuentemente, altera el sistema nervioso y existe un alto riesgo de esterilidad, por último, si hay un consumo contínuo, puede derivar distintos tipos de cáncer. Otro punto que hay que despejar, es que aun cuando la Maruchan se continúe vendiendo, no quiere decir que sea mejor que otras o que aporte más a tu salud, simplemente se reincorporará a la venta una vez que cumpla con todos los requisitos, ya estará en el cliente si lo consume o no. Recuerda, si es para un gustito no hay problema, bien dicen que una vez al año no hace daño, pero recurrir a estas sopas diariamente podría ser perjudicial para ti, ahora cuéntame tú ¿Qué opinas de este llamado de atención para las sopas instantáneas? ¿Las dejarás de consumir?

