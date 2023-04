Emprender no es sencillo; implica una decisión de vida o un salto al vacío. Y es que las condiciones, por lo menos en México, no son las mejores para el emprendimiento, de hecho en el mundo no lo son porque si lo fueran entonces tendríamos la pirámide laboral volteada de cabeza y habría mas negocios que trabajadores, sería ilógico.

Hoy te compartiré 6 razones de por qué fracasan las empresas en sus primeros 2 años de vida. Las razones te parecerán muy obvias, pero van con la intención de que las observes de cerca y las atiendas lo antes posible.

1.- Falta de planificación y estrategia: Según un estudio de Endeavor México, el 90% de las empresas mexicanas no tienen un plan de negocios o, por lo menos, una estrategia bien trazada y calculada en las medidas de tus posibilidades. Además, la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) señala que la falta de un plan de negocio sólido es la principal causa de fracaso empresarial en México.

2.- Problemas de dinero, financiamiento o liquidez: Esto me parece muy triste habiendo tanto dinero en el mundo y en México, sin embargo, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el acceso al financiamiento es uno de los mayores desafíos para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en México. Además, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) indica que 2 de cada 3 empresas que cierran sus puertas en México lo hacen por problemas financieros.

3.- Competencia agresiva: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 4 millones de empresas registradas, lo que significa una gran competencia en prácticamente todos los sectores del mercado. México es tierra de emprendedores, sin duda, esto le da un ingrediente mucho mas interesante al complejo mundo del emprendimiento.

4.- Incapacidad para adaptarse: Según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el mercado de e-commerce en México ha crecido en un promedio del 30% anual durante los últimos años acelerado especialmente por la cuarentena y la digitalización de las empresas. Siempre he dicho que además de nuestros seres queridos que se nos fueron por cuestiones de salud, la pandemia dejó otros muertos: los miles de emprendedores que no supieron, pudieron o quisieron adaptarse a la nueva realidad digital.

5.- La oferta laboral: Una encuesta de ManpowerGroup señala que el 54% de los empresarios en México tienen dificultades para encontrar empleados con habilidades y competencias adecuadas, además, un estudio realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) indica que la mala gestión es la principal causa de fracaso empresarial en México. Esto implica que no están alineadas las ofertas de trabajo con el mercado laboral.

6.- Problemas legales y fiscales: Según el Banco Mundial, México ocupa el lugar número 118 de 190 países en el ranking de facilidad para hacer negocios. Esto se debe en gran parte a la complejidad de los trámites legales y el “terrorismo” fiscal del gobierno para establecer y operar una empresa en México. Además, un informe de la Secretaría de Economía indicó que el 71% de las empresas en México tiene problemas para cumplir con los requisitos legales y fiscales. Esto es porque que una de las principales causas del emprendimiento tiene que ver más con la necesidad de salir adelante económicamente a través del autoempleo y no precisamente por el interés al riesgo que implica emprender.