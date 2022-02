Políticas prioritarias para mejorar la educación y sus efectos en el crecimiento económico de México

El desempleo o subempleo de jóvenes a lo largo y ancho del país, en detrimento de las generaciones presentes y futuras, nos ha impedido aprovechar el bono demográfico que ha catapultado a otros países a niveles de crecimiento más elevados. En esta entrega se resumen algunas de las principales recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015).

En México, contar con un nivel de educación más alto no disminuye el riesgo de caer en desempleo o permanecer en subempleo. Una de las explicaciones es la falta de crecimiento económico de los últimos 30 años que ha provocado el crecimiento de la economía informal y con ello una economía dual. Es decir, una economía con empresas multinacionales mexicanas e internacionales que están conectadas a las cadenas globales de valor y otro de micro, pequeñas y medianas empresas de subsistencia que más que obedecer a un espíritu emprendedor, surgen de mecanismos de supervivencia ante la falta de oportunidades laborales en la economía formal.

Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, se tiene que incrementar la productividad de los sectores y las empresas rezagadas y para ello se requiere el desarrollo de programas integrales por parte de las instituciones de educación superior para mejorar las competencias y habilidades de nuestras y nuestros jóvenes universitarios.

Es necesario abordar la desconexión entre las habilidades que se forjan en la escuela y las demandadas en el mercado laboral. El trabajo no se puede dejar para la última etapa de formación en la que se encuentran las Universidades. Es muy importante seguir mejorando la calidad educativa desde el preescolar, pero además de ello, invertir en educación vocacional y técnica de calidad. Existen altos niveles de deserción en las universidades debido a que muchas y muchos jóvenes no estaban preparados para elegir su carrera, lo que se convierte en una futura frustración.

Se tiene que incidir en la formación de nuestros niños y jóvenes en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM) por sus siglas en inglés, ya que un problema que tenemos es una alta concentración de estudiantes en pocas licenciaturas. Una de las razones es la mala preparación que se viene arrastrando desde la primaria, secundaria y preparatoria en la formación de habilidades técnicas como las matemáticas y la estadística (y todo ello agraviado de forma preocupante por la pandemia).

Las implicaciones de lo anterior no son menores, el 50 por ciento de las y los jóvenes se encuentran en sólo cinco o seis programas de licenciatura cuando la oferta a nivel nacional es de más de 100 programas. Es por ello, que México reporta más dificultades en las empresas para encontrar empleados con las capacidades que se requieren (30.9 por ciento de las empresas mexicanas formales tienen dificultades vs 14.8 por ciento es el promedio de las empresas en otros países de la OCDE).

Tenemos un enorme reto o círculo vicioso que romper, una economía dual con alto nivel de informalidad (hasta el 55 por ciento de la economía) nos provoca una educación dual: alta demanda de profesionistas bilingües y con capacidades técnicas y habilidades socioemocionales que no estamos formando de forma suficiente y muchos estudiantes y egresados de pocos programas de licenciatura que ocasionan una saturación de mercado y bajos salarios ante la falta de competencias como el idioma inglés y habilidades blandas. Y por ende terminan trabajando en algo distinto de lo que estudiaron.

El gran reto de cualquier país es la educación, no hay mejor inversión de corto, mediano o largo plazo. Necesitamos romper el círculo vicioso de la baja productividad de las empresas en donde los trabajadores hacen como que trabajan (baja productividad), los empleadores hacen como que pagan (salarios deprimidos), personas físicas y morales hacen como que pagan impuestos (alta evasión fiscal) y el gobierno hace como que nos da servicios de salud, educación e inversiones en infraestructura (ineficiencias y corrupción) para que mejoremos la competitividad. Romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso de mayor inversión en educación, ciencia y tecnología sería la verdadera “transformación”.

Si no mejora la educación, no mejoran las capacidades científicas y tecnológicas, si no hacemos ciencia y tecnología no mejoran las capacidades de innovación y productividad en las empresas e instituciones del país y si no mejoran dichas capacidades es difícil aspirar a mayores niveles de crecimiento económico en los años siguientes que permitan cerrar las brechas de desigualdad y atacar los niveles de pobreza que sufre una importante proporción de la población del país.