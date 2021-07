Pocos cambios en Rosarito

Los vientos de cambio parece ser que no soplarán en el próximo gobierno de Rosarito, ya que al ser reelecta la actual alcaldesa Araceli Brown, las posiciones en su gabinete según se dice, apenas si se moverán. Aunque ello no ha sido suficiente motivo para evitar los jaloneos internos, de aquellos que quieren escalar algún puesto de más relevancia o posición, como en el caso de la Secretaría General, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Delegación Primo Tapia, pues parece ser que el único que la tiene segura es el Tesorero, Manuel Zermeño, pues no hay que olvidar que estos cargos deben contar con la aprobación del Cabildo entrante. Por lo demás, se asegura que repetirán en el cargo Daniel Garduño, en la Secretaría de Bienestar; Enrique Díaz, en la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos; Georgina Rangel, en la Dirección de Obras Públicas y Manuel González, en la Recaudación. Mientras que en el Copladem, continuaría Marco Antonio González; en el Implan, Raúl Aragón y en el IMAC, Enrique Salceda, pero aún se desconoce si Mario Enrique Gutiérrez, seguirá al frente de esta institución, ya que a la fecha sus resultados han sido más bien pobres. Donde sí cambiará toda la estructura es en la Sindicatura, ya que José Luis Zazueta, actual síndico, no repitió en la fórmula de Brown Figueredo y en su lugar entrará el ex líder de taxis, Jaime Ibarra. VOTARÁN DURACIÓN DE FISCAL Parece que todo está listo para que en su última semana la 23 Legislatura de Baja California analice y, seguramente, apruebe, la reforma para ampliar a nueve años el periodo del Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández. La iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado al Congreso apenas hace unos días, ha causado polémica entre quienes apoyan esa ampliación y quienes no. Se debe recordar que cuando se creó la Fiscalía se estableció que el periodo sería de seis años, por lo que Ruiz Hernández entró al cargo en noviembre de 2019 y terminaría en el año 2025. Pero con la propuesta planteada por el Ejecutivo, de ser avalada por el Congreso, terminará en 2028. En las indiscretas paredes del Poder Legislativo del Estado se escucha que el que anda movidísimo para que se apruebe es el diputado ex panista y ahora morenista Juan Manuel Molina García. Tan es así que se dice que antes de concluir la 23 Legislatura, es decir el próximo sábado, se aventarán la sesión donde aprobarán por mayoría calificada la reforma constitucional para la ampliación del plazo del Fiscal General del Estado. De esa manera ya pueden quedarse tranquilos y la reforma pasará a los Ayuntamientos, para que los Cabildos la analicen y voten, también seguramente, a favor. Habrá que ver qué pensará Marina del Pilar Ávila Olmeda de estos cambios ya cuando está a punto de entrar su gobierno, pues si pensaba que podría cambiar de Fiscal, pues se lo dejarían durante todo su periodo. Cuando fue entrevistada, al ganar la gubernatura, al ser cuestionada sobre la Fiscalía, ella dijo que sería respetuosa de la ley y de su periodo, así que seguiría Guillermo Ruiz al frente, pero pues no contaba con que ampliarían la gestión.

DAN RECONOCIMIENTO A BONILLA

Diputados de la actual legislatura entregaron un reconocimiento a Jaime Bonilla Valdez, por su gestión al frente del Estado. Legisladores locales se reunieron con el mandatario para entregar la distinción, que fue a propuesta del diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz. En la reunión estuvo también Montserrat Caballero, alcaldesa electa de Tijuana, y quien fue parte de esta legislatura. Por cierto, se comenta que Bujanda Ruiz formará parte del próximo ayuntamiento de Tijuana, pues se le ha visto cercano a Montserrat, suena que para la Secretaría de Desarrollo Urbano. El Gobernador agradeció la distinción y aprovechó también para echar flores a los diputados, quienes prácticamente han apoyado todas sus propuestas.