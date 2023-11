Pochismos de mi niñez

Los pochismos léxicos son palabras o expresiones que se originan en el inglés y se utilizan en el español de México. Estos términos pueden ser anglicismos, es decir, palabras que se han adoptado del inglés y se han adaptado al español, o que son traducciones literales de términos en inglés. En la lista de expresiones del pochismo hay muchas palabras híbridas que son combinaciones del inglés y el español. En nuestra ciudad fronteriza con Estados Unidos existen muchas palabras que forman parte de nuestro lenguaje, mencionaré algunas de ellas. Beibi, del inglés baby, el bebe, yaqui: el gato hidráulico del inglés Jack, lonche de lunch, huachar,de watch, ahí nos huachamos (vemos) troque viene de la palabra Truck que significa camión, Dompe viene de Dump Truck que significa camión de volteo, Paylo, en los años 50 existía una marca con el nombre de Payloader que era un cargador frontal o trascabo. Carapila viene de la marca Caterpillar (oruga) y se aplica básicamente a una motoconformadora, era muy común decir que a las calles no pavimentadas después de las lluvias le hacía falta una pasada de la carapila para que quedaran bien. Pipa viene de Pipe Truck es decir un camión con tubo o más bien camión cisterna, esta palabra ya es generalmente aceptada y se dice camión pipa. Pipas es decir Pipes, se le llama así a la tubería, es todavía común decirles a los popotes pipitas (tubitos). Pick up, camioneta, esta palabra ya es usada en todo el mundo originalmente venía acompañada de pick up truck, es decir un camión ligero. Marketa, Mercado. Parking, Estacionarse. Silvin, ibas a una refaccionaria y pedías un silvin y te daban un faro delantero de automóvil (Seal Beam). Tucuruguay, se define como un material arenoso producto de la erosión del granito viene de la frase: Bring material to cure the way (tucuruguay), como tenemos un material altamente arcilloso y muy expansivo este material se utilizaba para estabilizar el lodo o arcilla ya que reduce la plasticidad de la arcilla y permite el tránsito sobre el material de arcilla saturada, es decir con este material se logra la estabilización de la arcilla y mejoran sus defectos físicos. Choclain, viene de la palabra Chalk Line (línea de gis) una especie de cinta de medir que por dentro tiene generalmente tiza o gis rojo con una pita, piola o mecate que al extraerlo se impregnan de ese material y les sirve a los albañiles para marcar líneas de gis rojo sobre las paredes y marcar un nivel o línea. Red Top, yeso común y corriente, ese nombre correspondía a la marca americana del yeso, Brekas, Brakes, frenos, ya es tiempo de cambiarle las brekas a tu carro, ese muchacho se golpeó en su bicicleta porque no brekeo a tiempo. Wisteria viene de la zona oeste es decir, the West Area, mal pronunciado es wisteria. Sume, Sumitt, punta del cerro, vengo del sume. Fil, Field, estoy muy agotado vengo del fil, es decir del campo. Jonrón, Home Run, Friser, Freezer, congelador, Teacher, T-shirt, camiseta, esta vestimenta la hizo famosa James Dean, camiseta en T, todavía las venden en la Penney. Mitchell, aire acondicionado de la marca mitchell, prende el Mitchell está haciendo calor. Yonque, Junk, deshuesadero de partes usadas de vehículos. Parquear (to park) en lugar de estacionar. Yarda (yard) en lugar de jardín o patio. Pdefealo, conviertelo en PDF, tráeme la pompa (pump=bomba), a una persona desnuda se le dice bichi (beach=playa), pichel (pitcher) jarra. Parna, partner, comúnmente utilizado por la gente de color para definir a un amigo de la misma raza, generalmente aplicado en la frontera para definir a la gente de color. Pary (party) fiesta, vamos a un pary (fiesta), pásame el diche (dish=plato). Los pochismos son una forma tradicional de hablar de las personas latinas que emigran a Estados Unidos y que ya forman parte de un lenguaje llamado spanglish, en lo que las mismas aprenden a hablar el idioma inglés.