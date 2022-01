Poca asistencia

Iniciaron los eventos pedestres del 2022 en Tijuana y después de la celebración de la carrera de los Policías el 2 de enero, asistimos a la del Hospital General el pasado domingo, y como lo suponíamos la asistencia fue escasa, no fueron ni 100 corredores, Varios factores afectaron el éxito del evento llamado “Carrera de la Salud por Tijuana”.

La idea de los organizadores era juntar recursos para su Fundación “Enfermera Delia Ruiz Rivas” y se apoyaron con el IMDET y la Liga de Atletismo.

Supongo que no fue fácil tener los permisos correspondientes y es que el evento lo organizaron con pocos días de anticipación y aun con eso pudieron conseguir buena seguridad pública, además tuvieron el apoyo de valiosos patrocinadores, por lo que pudieron tener playeras “dry fit” y medallas para las participantes, pero entonces: ¿qué pasó? ¿por qué tan pocos asistentes? Son muchos factores que pueden afectar el éxito de un evento, dentro de lo más importante es que sea atractivo para los corredores, a veces basta una buena ruta, una buena temática, buena promoción, convocatoria atractiva, pero no siempre es así, el costo influye mucho, igual la distancia a recorrer y en estos tiempos, las medallas a todos los participantes, es algo imprescindible.

La carrera por la salud de Tijuana no tuvo suficiente tiempo para promocionarla, muchos corredores no se enteraron, no le dieron énfasis en las medallas a entregar y de las playeras solo se supo que iban a dar hasta los últimos días, pero influyeron más dos detalles; la distancia a recorrer de solo 2.5k (cuando lo mínimo de una carrera por lo general es de 5km) y el costo de 250 pesos, que a muchos les resultó caro. Falta agregar el clima frío y la salida muy temprano (7.00 am) y sobra decir que por razones de la pandemia hay corredores que todavía no se animan a participar en carreras masivas. De los próximos eventos donde se espera buena participación, esta la primera del Serial Delegacional que organiza el IMDET, ahí es diferente porque la carrera es gratis y además entregan medallas formando una colección.

Para los promotores independientes que no tienen muchos recursos aparte de organizar sus carreras con calidad, deben tener mucho cuidado en no exagerar el costo de inscripción, pero se comprende, a veces es complicado con los gastos de trámites, permisos y sobre todo con el de Seguridad Pública, además de los gastos normales de promoción, números, medallas, playeras, premios, logística etc. Si se cuenta con patrocinadores es más fácil pero la realidad es que estos no absorben todos los gastos.

En fin, hay que resaltar que, si bien algunas personas critican a los promotores de hacer negocio con el deporte, no siempre se gana algo, hay veces que se pierde, otras apenas se recuperan los gastos y si hay alguna ganancia, pues bien, merecido por el gran trabajo. tiempo, y recursos invertidos en la organización. Organizar una carrera no es nada fácil.

Como el éxito no está garantizado, los promotores deben tener cuidado en los detalles importantes, básicamente, una convocatoria atractiva resaltando los datos del evento, buena promoción, una ruta atractiva y exacta en los kilómetros anunciados, un costo acorde a los premios a entregar, facilidad de inscripciones y bonitas medallas a repartir, entre otras cosas. Sobra decir que la organización debe ser muy buena, poniendo atención en el servicio a los corredores, porque comentarios negativos en redes sociales afectan el prestigio del organizador y del evento en sí.