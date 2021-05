Peritos con grado de dificultad oral

La reforma que ha sufrido el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 2008, adoptando la práctica de juicios orales en materia, impone diversa modalidad a la forma en que ha de actuar el profesional de la valuación que funge como perito en el foro, lo que exige a ese profesional habilidades adicionales a las que le han bastado hasta hoy para un desempeño eficiente en sus intervenciones como auxiliar de la justicia. En esencia ahora deberá también ser diestro en el manejo verbal, hábil comunicador y experto presentador.

Para el Derecho una prueba consiste en la “justificación de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce la ley.”

De manera más amplia se dice que es “todo aquello que sirve para establecer la veracidad de una declaración o la existencia de un hecho”.

Ahora bien, la exposición oral en sala constituye una tarea nada sencilla en la que se funden aspectos vinculados a diversas disciplinas y cuyo dominio completo difícilmente se alcanza, pues es una tarea con tantos matices que siempre quedará inacabada. No obstante, existen diversas reglas o principios inalterables que pueden ayudarnos a evolucionar en este campo, tan trascendental como lo es nuestra práctica profesional.

Difícil labor tiene un perito en una audiencia oral, ya que no bastaran sus conocimientos especializados ni su experiencia en la materia que dictamina ya que solo exponer la actividad en una narrativa no basta, se requiere de ciertos apoyos gráficos, sonoros, etc., para que todos los presentes, especialmente el juzgador tengan claro que queremos mostrar, de lo contrario cada quien formara una hipótesis diferente ya que nosotros mismos damos la oportunidad de que se creen películas mentales diferentes de un solo hecho delictivo.

Por lo que lo primero que tenemos que hacer es exponer en un lenguaje claro y si lo tenemos que emplearlo hacer una aclaración para que ser claro.

Utiliza apoyos que faciliten lo que quieres trasmitir, recordando que hoy existen una serie de herramientas para lograrlo, como videos, fotografías, gráficos, animaciones etc., y son permitidas

Si necesitamos hacer referencias, estas deben estar señaladas o ubicadas; ya sea por hoja de libro, foja de expediente, folios, fechas, número de oficio, etc.

Algo que tenemos que hacer de inicio es identificar claramente el punto de controversia a resolver y por el cual nos llamaron, algo que también conocemos como el objeto de la pericial.

Pero sobre todo lo primero que se debe tener para presentase a una audiencia oral, es estar seguro y convencido de lo que voy a transmitir

Si estamos seguros de lo que queremos trasmitir seremos capaces de: mirar a los ajos a quien nos pregunta y a quien respondemos, haremos pausas para recordar hechos y no para crear información nueva; también nuestro tono de voz se modulara porque tenemos esa seguridad que genera el conocimiento de haber participado en una pericial de un tema que conozco y tengo experiencia.

Hoy en día un perito es más integral.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.