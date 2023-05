Pericles y la actualidad

Cuando se quiere personificar el período de grandeza de Atenas, se ha hablado siempre del “siglo de Pericles”, por haber estado gobernada la ciudad por uno de los jefes más notables que tuvo a lo largo de su historia. Poseía una gran cultura que había adquirido siendo discípulo de Anaxágoras, de los sofistas y de Sócrates, gula clastaba del teatro, y de la tragedia. La democracia ateniense se desarrolló en la ciudad-estado griega de Atenas, que comprende el centro de la ciudad y los alrededores del territorio del Ática, cerca de 500 AC. Atenas fue una de las primeras democracias conocidas. Otras ciudades griegas establecieron democracias, pero ninguna fue tan potente o estable como la de Atenas. Una institución fundamental era la ekklesía o ecclesia (asamblea del pueblo) y era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Antigua Grecia. Tenía un carácter popular, de manera que todos los ciudadanos varones y atenienses mayores de 18 años podían acceder a ella, sin distinción de clases. Sin embargo, sólo aquellos con riquezas suficientes podían participar en forma habitual. Pericles no estuvo de acuerdo y en el año 452 A. C., estableció que los miembros de la asamblea recibieran un pago por desempeñar tareas públicas, lo cual permitió el acceso a cualquier ciudadano. Hizo posible el acceso a los más altos cargos del Estado --los arcontes-- de la clase popular, hasta entonces imposibilitada de llegar a ellos, mediante la remuneración oportuna, que permitía a los trabajadores dedicarse a la política sin pensar en el trabajo necesario para subsistir. Poseía este hombre genial algo que constituía principal motivo de admiración para los griegos: una oratoria fácil y convincente que se apoyaba siempre en la verdad y no temió las críticas de aquellos a quienes acusaba, incluso de sus propios conciudadanos. Por eso pudo regir la ciudad de Atenas y su actuación ha quedado como modelo de hombre de Estado democrático. Durante este período embelleció a Atenas con formidables monumentos, levantando el Partenón, los Propileos y el Odeón. Aunque la oposición aristocrática casi había desaparecido, a la izquierda de Pericles surgió un partido llamado de los demagogos, que atacó el gran político directa e indirectamente. En nuestro país casi 3,500 años después tenemos un mandatario federal que lleva sangre de los pisistrátidas, es decir, de tiranos; totalmente opuesto a los principios democráticos de Pericles. La gobernanza es el arte de gobernar que tiene como propósito el obtener un buen desarrollo económico, social, que promueva la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de derecho, de tal manera que sea efectiva, eficiente y duradera. El residente de Palacio está haciendo lo que ningún mandatario federal había hecho desde la implementación de la Constitución de 1917, promover como candidatos de su partido a los 4 vientos a tres de sus Arcontes (mal llamadas corcholatas) violando todas las leyes habidas y por haber, el poder ejecutivo está podrido y actúa de manera facciosa, ya logro someter al Congreso de la Unión y como no ha logrado hacer lo mismo con el Poder Judicial ha emprendido una campaña mediática con todos los integrantes de ese poder. Los tres mosqueteros (con la venia del señor) están haciendo campaña por todo la largo y ancho del país con recursos del erario, deberían tener tantita vergüenza y renunciar a sus cargos En la actualidad, todos los congresos de los estados así como el congreso federal están al servicio del ejecutivo federal o estatal, los integrantes de los mismos están al servicio de ellos, solo legislan en su beneficio o cumplen los caprichos del gobernante en turno, parece un programa de complacencias, cambian las leyes a modo ya sea para beneficio propio o del ejecutivo en turno. Los partidos políticos distintos a los que en estos momentos detentan el poder a nivel federal y en 22 estados del país, necesitan elegir candidatos con amplia trayectoria profesional, no deben cometer el error de promover solo a los miembros de sus partidos o a sus cuates, existen muchas personas en la sociedad civil que pueden ser excelentes candidatos a cualquier puesto de elección popular.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.