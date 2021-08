Perfilan Secretario de Seguridad

Desde que Montserrat Caballero Ramírez ganó la elección a la Presidencia Municipal de Tijuana, se han estado manejando algunos nombres de quienes pudieran integrar su gabinete. Ella solo ha dado a conocer a quienes forman parte de su equipo de transición, pero aún no ha confirmado quiénes de ahí seguirán con ella en el gobierno, que por lo regular el estar en ese equipo es un preámbulo del cargo que ocuparán. Los nombres que se han estado manejando son Alejandro Mungaray Lagarda, para la Secretaría de Desarrollo Económico; Miguel Ángel Bujanda, para la secretaría de Desarrollo Urbano y Gerardo López Montes, para la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se llegó a manejar el nombre de Francisco Castro Trenti. Al ser entrevistada, ella comentó que para este cargo ya tenía algunos nombres, pero buscaba que fuera alguien de la tropa. Pues al parecer no la convencieron los de la propia policía, pues suena fuertemente es José Fernando Sánchez González. Según comentan que se trata de alguien respetado en el ámbito del tema de seguridad y ha estado a cargo de la academia de policía. Sánchez González, es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con 27 años de experiencia en el servicio público desempeñándose en las áreas de seguridad pública, administración y procuración de justicia en diversas dependencias. Se destacó como Secretario de Acuerdos en las Agencias del Ministerio Público Federal, Perito Criminalista, Agente del Ministerio Público, Jefe de Departamento en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Subdirector Académico de la Policía Municipal de Mexicali, Subdirector del Centro de Formación y Capacitación Policial de la Academia de Seguridad Pública del Estado, Director de la Academia de Seguridad Pública del Estado y Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En el 2019 incluso fue nombrado encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En la actualidad es director del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria de la Fiscalía General del Estado. AUMENTOS Luego de que se diera a conocer que trabajadores del Patronato de las Fiestas del Sol estarían buscando un aumento de sueldo, finalizando la administración municipal, la noticia no fue muy bien recibida por los miembros del cabildo mexicalense quienes se mostraron en contra de dicha alza. Según comentan el aumento que sería para más del 90% de la plantilla laboral, incluido el director del Patronato, Carlos Alejandro Ríos Abarca, pero según los regidores sería poco probable que lograsen dicha alza. En primera instancia, aunque el patronato de Fiestas del Sol sería el encargado de definir si hay un aumento o no, y ayer el Consejo del Patronato tenía programada la sesión donde verían el punto pero al final dieron reversa; pero comentan que en caso de que se aprobaran los aumentos el Cabildo es la otra traba. Los son los encargados de autorizar que recursos se movieran para dicho rubro y es ahí donde según comentan no habría consenso, por la mayoría de los ediles. Por lo pronto según se comenta, el aumento quedará en veremos, ya que ante el rechazo colectivo parece que decidirá retirar la propuesta, y a poco menos de dos meses de finalizar la administración municipal, parece que ese análisis le tocará la próxima administración municipal que encabezará Norma Bustamante. TRABAJO PREVIO La gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda está trabajando en tener una comunicación directa y estrecha con las oficinas centrales del gobierno de México en la capital del país, previo a su llegada a la gubernatura el próximo 1 de noviembre. Ayer se pudo conocer que estuvo en reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, así como con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, como parte de un esfuerzo para avanzar en el desarrollo del potencial turístico del estado. También, se reunió con Lázaro Cárdenas Batel, uno de los principales asesores de la Presidencia de la República y el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Según comentan, no quiere iniciar de cero al llegar a la gubernatura y ya está trabajando en la coordinación con la autoridad federa