Pensiones y cuotas

Quienes quedaron sorprendidos al ver su cheque quincenal fueron los agentes ministeriales, ministerios públicos y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde les descontaron mil 300 pesos (2 mil 600 mensuales) en sus cheques con la clave “CF Cuota fondo de pensiones”, por el nuevo sistema de pensiones y jubilaciones estrenado en Mexicali apenas la semana pasada.

Y es que al entrar en vigor el nuevo sistema para pensionarse, porque históricamente no tenían derecho a esa prestación, al personal de la FGE, donde firma como titular Ma. Elena Andrade Ramírez, no les dieron a conocer que para engordar el “cochinito” del fideicomiso, iniciado con recursos públicos estatales, tenían que aportar una cuota. Simplemente hace como un mes les dieron a conocer los beneficios del sistema, más no les comentaron sobre la aportación de cuotas. Todo parece que fue una mala estrategia de comunicación sobre el tema por parte de quienes les dieron a conocer este sistema.

De hecho, los primeros pensionados con el nuevo sistema tanto en la Zona Costa como en Mexicali lograron la prestación sin aportar cuotas, por lo que parece todos pensaban sería igual para el resto del personal.

Así que al ver el nuevo descuento, una buena parte del personal de agentes, MPs y peritos se han molestado, a grado de comentar en redes sociales que “no estamos para ir en retroceso sino para un cambio mejor, basta de tantos descuentos de por sí ya descontaban bastante al mes”. Incluso en redes han comentado la posibilidad de que al presentarse a laborar hoy, salgan a los estacionamientos durante tres horas a manera de “protesta por tanta injusticia”, porque se les pide estar atentos 24/7, es decir las 24 horas de los siete días de la semana, sin recibir horas extras.

‘CHUECOS’

Ahora sí en el año electoral enfocado en la “madre de todas las elecciones”, el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador anda con todo en busca de jalar los votos necesarios de hasta debajo de las piedras, con anuncios como el alargue del programa de regularización de autos “chocolate” o reformar la Constitución sin tener los votos necesarios, entre otros.

En el caso de los autos “chocolate”, parece que más que regularizar los autos introducidos de contrabando al país, sin pagar miles de millones de impuestos por importación, se ha fomentado el ingreso de esas unidades, puesto que la fecha para concluir el programa se ha alargado, la gente sigue comprando vehículos en Estados Unidos para sacar placas sin pasar por la Aduana.

Tan es así que irónicamente hasta las organizaciones como Anapromex, Onappafa, Condefa y otras que tienen sus “placas” ya hasta las están renovando para poner las de 2024.

Sobre las reformas a la Constitución, sin tener los votos necesarios, parece más que nada para llamar la atención porque se hará el 5 de febrero, Día de la Constitución, desde Palacio Nacional, y son relacionadas con el Poder Judicial de la Federación, al que seguramente echará estiércol como lo ha hecho el último año; al sistema electoral, por ser año de elecciones y; a los salarios y a las pensiones, porque ofrecerá a los trabajadores seguir subiendo los salarios por decreto o recibir más dinero al finalizar la vida laboral.

PROTESTAS

Apenas este fin de semana se cumplieron siete años de las primeras megaprotestas efectuadas en Mexicali en contra del “gasolinazo” del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto, que realmente junto con el caso Ayotzinapa, puso el último clavo al ataúd del tricolor y llevó a la presidencia de la República en 2018 al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, en su campaña y en su toma de posesión el actual mandatario prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro y no iba a haber “gasolinazos”. Ayer en Mexicali estaba casi en 22 pesos el litro y el precio es justificado desde Palacio Nacional.