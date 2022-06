El regionalismo político siempre ha sido un sueño para muchos ciudadanos, el querer deslindarse de los partidos nacionales y crear locales ha provocado la asociación con ese fin. En Baja California, con estos ímpetus, se fundó hace años el Partido e Baja California, el PBC, decía que era propiedad del arquitecto Jorge Núñez Verdugo y familia, porque la familia Verdugo, según Germán Dehesa, más que una familia era una etnia, él estuvo casado con una parienta de los Verdugo de Mexicali..

Volvemos a este partido local que siempre que tenía representación en algún municipio o alguna curul en el Congreso del Estado era porque eran plurinominales. El año pasado, hubo elecciones para gobernador, 5 alcaldías y 17 diputaciones, no alcanzaron ningún puesto, es más el PBC perdió su registro por haber obtenido un porcentaje menor a 3 por ciento.

Pero mientras, hablo del 2021, como era el único partido local, el Instituto Estatal Electoral le asignó para su funcionamiento y campañas políticas un poco más de 19 millones de pesos, según me confirmó Jorge Aranda Miranda, presidente del Régimen de Partidos Políticos y financiamiento del IEEBC. Ni con esos 19 millones lograron mantener su registro.

Usted creerá que algo tengo en contra del PBC y sus creadores, pues no, pero los hechos nos demuestran que la gente o no está preparada para uno o varios partidos locales o no les interesa la política partidista.

En las elecciones a gobernador del año pasado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, obtuvo 390 mil 421 votos, el 48.18 %; en segundo lugar quedó Jorge Hank Rhon, del

Partido Encuentro Social, PES, con 252 mil 141 votos, un 31.12 %. Mientras que Carlos Atilano Peña, candidato del PBC (partido local) tuvo 15 mil 224 votos, tan solo 1.87 %. Entonces nos preguntamos ¿por qué se financia a un partido con más de 19 millones de pesos para estos resultados? Sigo sin responderme esta pregunta.

Todo lo anterior se debe a que el IEEBC ha recibido la pretensión de 13 asociaciones ciudadanas para convertirse en partido local. Solo 6 continúan con su intención de serlo: 1.- Organización Parlamentaria Tijuanense; 2.- PCBC Colosistas Baja California; 3.- Ciudadanos por el Bien Común; 4.- Frente Estatal Progresista de Baja California; 5.- Movimiento Independiente y 6.- Movimiento Incluyente Libre por Baja California. Únicamente Movimiento Independiente ha logrado iniciar sus asambleas para la afiliación de ciudadanos, se requieren 7 mil 600, hasta ahora lleva 466 en San Quintín y mil 205 en Ensenada.

Las asambleas pueden ser por municipio (4 de 6) o Distritales (12 de 17). Sin embargo parece que les ganará el tiempo, tienen hasta el 31 de enero de 2023.

Este año, como lo fue el año pasado el PBC, es el PES, ya que es el único partido local con registro y por ello se ha llevado para su operación una suma similar a la del PBC, hay que aclarar que entre más partidos locales sean aprobados por el IEEBC, la bolsa se tiene que dividir entre todos los partidos locales. Usted coménteme ¿son necesarios los partidos políticos locales? ¿Participaría p votaría por ellos? Hasta la próxima.

*El autor es Periodista independiente.