¡Pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo! Me podrá decir quienquiera, porque la prosopopéyica palabra paremiología significa -sin rebuscamientos- tratado de los refranes. Y hoy la traigo a cuento por el refrán que dice: “En martes 13, ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes”. Superstición que en algún tiempo se hizo más rigurosa porque involucró a los días de la semana que tiene “r”: “En martes, miércoles y viernes no te cases ni te embarques…” Pero, ¿dónde y cuándo se originó que el martes 13 es de mal agüero? ¿Acaso fue porque se sentaron 13 personas a la mesa en “La última cena”, el día que detuvieron y se inició el calvario Jesucristo? Sin embargo, dicha creencia religiosa no es privativa del cristianismo. Por ejemplo, en la mitología nórdica se cuenta que cuando se reunieron los doce dioses, todo se descompuso con la llegada del número 13, Loki, el espíritu del mal. Y, según la mitología griega, un martes 13 nació Tifón, un monstruo de colosales proporciones capaz de alcanzar las estrellas y poner todo de cabeza… Pues sabrá dios, sea católico, egipcio, griego o romano. Lo cierto es que el martes 13 para millones de personas es un día muy salado. A tal grado que, muchas líneas aéreas no tienen fila 13 en sus aviones. Y hasta existe la palabra triscaidecafobia, que significa miedo patológico al número 13. Pero, como a mí me gusta ir contra de la corriente, pienso y declaro que este martes 13 todo me va a salir bien. Y, prueba de ello es que tengo la suerte de que usted me esté leyendo.

LA PALABRA DE HOY: PAREMIOLOGÍA

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Del griego 'paroimia' que significa proverbio; y 'logos', tratado: Así, la paremiología es “el tratado de los proverbios y refranes”. Paremiología tiene el mismo prefijo que parábola, paradigma, paradoja y, las muy extremosas parafernalia y paranoia. Como tal, refrán proviene del francés 'refrain': “dicho agudo y sentencioso de uso común”.

DE MI LIBRERO: REFRANERO POPULAR

Aquí le van algunos. “El que fue a la Villa perdió su silla” que tiene origen en el refrán español: “El que fue a Sevilla perdió su silla”, que trata del aspirante al obispado, que cuando se fue ha promover a Sevilla, otro más avispado le ganó la silla. “Como Pedro por su casa” que se refiere a quien se mueve libremente en un entorno que no es el suyo. El cual tiene origen en la toma de Huesca por Pedro I de Aragón, quien la tomó sin resistencia alguna… “Como Pedro I en Huesca por su casa”. Y así, el martes 13 que tiene relación con el Dios romano de la guerra, Marte; día que está regido por el planeta Rojo, Marte, el de la destrucción, violencia y muerte. También, un fatídico martes 13 sucedió la confusión de lenguas en La Torre de Babel. Nulificando aquello de “hablando se entiende de la gente”, socorrido refrán de la paremiología.