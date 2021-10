Paran antenas en la IP

Sin duda la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para echar reversa a las reformas en la industria eléctrica, han causado una sacudida en el sector industrial y empresarial a nivel nacional. La mencionada propuesta de reforma constitucional enviada por el Presidente al Congreso, implica entre otras cosas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Bartlett Díaz, se quede con el 54% del mercado, mientras la iniciativa privada el 46%. Hay quienes señalan que esta medida presidencial regresa a México a la época de la llamada “docena trágica” (1970- 1982), cuando fue gobernado por los presidentes priistas Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. En los sexenios de ambos mandatarios el Estado era dueño de casi dos mil empresas paraestatales que como suele suceder, operaban en números rojos. Al concluir ambos sexenios, México quedó sumido en enormes crisis económicas, con el peso hecho polvo por las devaluaciones y la inflación en dos dígitos. Precisamente, en su cuenta de Facebook, el empresario Gustavo de Hoyos Walther, a propósito de la iniciativa presentada por López Obrador, publicó este comentario: “Se discutió tres años por las organizaciones y líderes del sector privado si el Presidente cruzaría la línea roja. Con la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica aclaró dudas: Andrés Manuel López Obrador decidió cruzar el Rubicón. Su plan destructivo no tiene marcha atrás”. Esta medida presidencial tiene que ser avalado por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, puesto que es reforma constitucional, así que es el momento para voltear hacia los diputados y senadores para ver si en realidad son un contrapeso o se vuelven comparsas del poder. Además, se deben esperar las reacciones de los inversionistas extranjeros y del propio gobierno de los Estados Unidos, a cargo del presidente Joe Biden, donde no están muy contentos con el gobierno mexicano, sobre todo por su abierto acercamiento a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Por cierto, se debe recordar que en aquellos años anteriores a 1982, el actual presidente López Obrador, así como Bartlett Díaz y otros prominentes morenistas, eran parte del entonces invencible PRI.

PLEITO EN LAS REDES

Quienes se aventaron un buen pleito el pasado jueves a través de la red social Whatsapp, fueron la ahora ex alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez y algunos de los entonces ediles entre ellos Cristina Mares Véjar y José Ramón López Hernández. El pleito se registró cuando Mora Quiñónez estaba aún en la oficina de la Presidencia Municipal, mientras en la explanada iba a iniciar el acto protocolario donde iba a rendir protesta la alcaldesa Norma Bustamante Martínez. Mares Véjar le dijo a Mora Quiñónez: “Suplente. Tenga dignidad y ya entregue las llaves. Necesitan limpiar las oficinas”. Luego la entonces alcaldesa respondió: “No somos iguales José Ramón, Yo hago mi trabajo, no soy rehén de nadie. Y acuérdate, arrieros somos y en el camino andamos y esto pueda dar vueltas de un día para otro OJO”. “Totalmente mi estimada Guadalupe. Nos veremos muchas veces”, respondió López Hernández. A lo que Mora respondió “Claro y te vas a sorprender”. Enseguida López volvió a la carga: “Nunca serás presidenta de Morena”. Entre otras cosas, también la regidora Mares Véjar le dijo a la ahora ex alcaldesa “Qué curioso que ahora sí responde los cuestionamientos. Siete meses sin respuestas de la suplente y hoy a cuatro horas de irse responde”. “Le recuerdo que usted no dejó nada. En serio cree que en siete meses construyó lo que hoy recibe el 24 Ayuntamiento. Eso es no tener vergüenza”. Luego, López Hernández le dijo a Mora: “Guadalupe estás aun en la oficina de presidencia con la empresa Next Energy presionando para firmar los permisos de la planta fotovoltaica a unas horas de irte. Mejor ve a descansar a tu casa”. Así que cuando les faltaba poquito para dejar el 23 Ayuntamiento se dieron con todo.

EXAMEN

Son 20 los aspirantes a ocupar una vacante de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado que acreditaron el examen teórico dentro del concurso organizado por el Consejo de la Judicatura del Estado. Se debe recordar que ahora quienes pretendan ocupar la vacante que dejará la togada Perla del Socorro Ibarra Leyva el mes de febrero, deben acreditar el examen práctico que se efectuará el próximo viernes.